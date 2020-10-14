美海軍作戰長：中國是「最大威脅」　角力持續！跨軍種合作增軍力

▲美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者張寧倢／綜合報導

美國與中國在外交上的角力愈發強烈，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）更於13日的國防活動中直言，美國海軍已將中國列為最大的戰略威脅，海上力量的平衡可能在未來10年內發生改變，將制訂一項跨軍種的海事戰略，以應對主要威脅。

據美媒《海軍時報》報導，吉爾迪13日在一場公開活動中直言，對美國來說，中國就是我們的「戰略威脅」，面對這樣的威脅，海軍必須要展現能夠應對的實力，因為我們絕不希望在美國本土發生敵對行動，「所以，我們必須要看得更遠、超前部署，才能保有強大的威懾力。」

吉爾迪3月首次透露，美國海軍將與海岸防衛隊和海軍陸戰隊合作，制定一項新的海事戰略，將要求所有的軍種團結起來，提高能力，以有效地遏制中國，「我們強烈感受到，海上力量的平衡在10年內可能會有重大影響，現在是採取行動的時候了。」

報導指出，美國海軍建設藍圖也於13日曝光，核動力攻擊型潛艦和水下無人載具的數量都將增加，到2045年前，將有至少500艘水面船艦及水下潛艇，包括8到11艘航空母艦、六艘輕量級航母與約80艘攻擊式潛艦。吉爾迪更兩度以「美國的對手」來稱呼中國並指出，中國全速發展海軍現代化，美國海軍都清楚地看在眼裡，將捍衛並確保美國的領導地位。