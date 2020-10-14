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抗議哥倫布日　美民眾扳倒林肯雕像、老羅斯福騎馬像

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▲美國新墨西哥州的聖達菲的方尖碑被推倒。（圖／翻攝自Twitter／GeoffGrammer）

▲美國新墨西哥州的聖達菲的方尖碑被推倒。（圖／翻攝自Twitter／GeoffGrammer）

實習記者李芸／綜合報導

每年的10月的第二個星期一是美國的國定假日，但這日子總是衝突不斷，其中一個原因就是維權人士不滿，「哥倫布嗜殺美國原住民，這日子根本就不應該存在。」而美國前總統林肯（Abraham Lincoln）雕像和老羅斯福( Theodore Roosevelt, Jr.)騎馬像也被推倒，因為這些前總統曾對美國原住民產生不滿。

在美國新墨西哥州的聖達菲市（Sante Fe, New Mexico）有個紀念當地英雄的聖達菲的方尖碑（Obelisk），當地居民認為這些英雄根本不是英雄，而是屠殺美國原住民的侵略者，便合力將它推倒。

在推倒同時，有的居民高聲歡呼也有的居民喜極而泣。一同參與抗議的72歲亨利（Judy Henry）表示，看到方尖碑倒下的時候真的很感動，但同時也很自責看到有多名警察在這次的抗議中受傷。

奧勒岡州波特蘭市沒有哥倫布雕像，但是抗議民眾找到洩濆對象，陸績推倒老羅斯福( Theodore Roosevelt, Jr.)騎馬像及林肯（Abraham Lincoln）雕像，因為這些前總統冷眼的看著原住民被催殘。

美國總統川普表示會持續紀念哥倫布日，「哥倫布是個很偉大的義大利探險家，若沒有他世界不會被開創也不會有現在的我們。」美國加州的伯克利（Berkeley, California）成為首個美國城市使用原住民日（Indigenous People's Day ）取代哥倫布日（Columbus Day），華盛頓州的西雅圖（Seattle, Washington）和其他城市也紛紛跟進。亞利桑那（Arizona）參議員佩拉凱（Jamescita Peshlakai）表示，會與美國聯邦討論改名，希望全美國都可以跟進，

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