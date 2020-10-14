川普支持度大跌！拜登領先17％…郵寄投成票倉　逾6成川粉倒戈

▲美國總統川普支持率持續下跌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選進入倒數階段，外媒最新民意調查結果顯示，民主黨籍參選人拜登的領先優勢已拉到17個百分點，以57％的支持率大贏總統川普的40％。調查指出，在川普一連串種族危機處理、辯論時的災難性發炎還有確診後，都讓民主黨的支持率飆升。

民調公司Opinium與英國《衛報》合作的民意調查指出，有57％的選民支持拜登，川普的支持率則僅有40％，兩人的差距來到17個百分點，比本月初CNN調查差距的16％還大。調查結果表明，自在川普一連串種族危機處理、辯論時的災難性發炎還有確診後，都讓民主黨的支持率都直線提升。

▲美國有超過1050萬人已提前投票。（圖／達志影像／美聯社）



距離選舉日還有將近3個星期的時間，但已經有超過1050萬人提前投票，許多共和黨籍議員也擔心議會的席次會受到影響。資深共和黨戰略分析員羅林斯（Ed Rollins）向《紐約時報》表示，「總統的政治環境很糟，這會是一場硬戰。」

從去年9月至今，拜登在中間選民的支持率上升了5％，而本來就支持民主黨的選民也更願意出面投票，從75％上升至82％。川普在醫療保健、種族與經濟方面的支持率也以43％輸給拜登的45％。

儘管川普的核心支持者以超高忠誠度而出名，但今年仍有62％的前川普支持者因疫情而倒戈。Opinium的調查也發現，郵寄選票是拜登的大票倉，有75％選擇郵寄選票的民眾是投給拜登，投給川普的僅有22％，這可能會影響到最終結果公布的時間。

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