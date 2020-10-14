疫情衝擊！全球院線龍頭AMC警告：不讓觀眾進戲院　資金捱不過年底

▲全球院線龍頭AMC尋求其他出路阻擋疫情衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約13日專電

2019冠狀病毒疾病疫情陰影籠罩下，娛樂與戲院產業叫苦連天。全球最大連鎖院線AMC今天警告，如不進一步籌資或吸引更多觀眾重返戲院，AMC手頭資金最快年底前就會見底。

AMC娛樂控股公司（AMC Entertainment Holdings）公布，全美旗下598家戲院，494家已恢復營業。但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，戲院重開後上門的觀眾較去年同期銳減約85%；依當前燒錢速率，今年底或明年初就會用光儲備金。

AMC在全球經營約1000家戲院，其困境是整體娛樂與戲院產業縮影。受最新利空襲擊，今天AMC股價大跌13.2%，年初以來市值蒸發一半。

全美3月深陷疫情危機時，各地政府對室內經營場所設限，AMC決定關閉美國所有據點，直到8月才陸續恢復營業。但為遵守防疫規定，AMC戲院重開後可容納人數降到正常值20%至40%，生意大受影響。

此外，紐約與加州政府堅持不開放室內戲院，AMC在兩地的據點持續關閉，少了去年貢獻全美近1/4營收的生意。AMC上週表示，持續與戲院無法重開的州與地方當局討論，只要官方放行，AMC還未重開的戲院就會恢復營業。

為度過難關，AMC打算以債務或股權融資、出售資產、與經營夥伴達成合資約定填補資金缺口。

AMC曾期望秋季能開始否極泰來，但全美疫情延燒半年，民眾顧及自身安危減少光顧戲院，強片票房表現不如預期，也打亂AMC的如意算盤。

以名導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）成本2億美元的科幻新作「天能」（Tenet）為例，美加地區上映近6週，票房收入僅約5000萬美元，這波疫情對全球最大觀影市場的衝擊展露無遺。

眼見全美觀眾對進戲院意興闌珊，各大片廠為避免虧損不斷延後強片檔期。「007：生死交戰」（No Time to Die）與「黑寡婦」（Black Widow）已延到明年上映，比原始檔期整整晚一年；「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）多次延期後能否守住今年耶誕檔，仍待觀察。

少了強片助陣，AMC等戲院業者更難生存。全美第2大院線帝王娛樂集團（Regal Entertainment）上週宣布，8月起陸續恢復營業的逾500家戲院將再度熄燈。

與掙扎求存的戲院相比，掌握內容的迪士尼（Walt Disney）等娛樂公司幸運許多。迪士尼本週宣布重整事業，串流平台Disney+被賦予更重要地位，皮克斯（Pixar）最新動畫「靈魂急轉彎」（Soul）成為疫情期間捨棄院線直接在Disney+上映的最新作品。