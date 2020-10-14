美海軍建軍245周年！聯手日艦南海軍演　馬侃號艦長：慶生最好方式

▲美軍大型軍演場面。（圖非本次軍演／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電

適逢美國海軍建軍245週年，太平洋艦隊司令部發布消息指出，美軍與日本海上自衛隊12日起在南海聯合演習，馬侃號艦長稱這是慶祝海軍生日最好的方式。

日方的加賀號護衛艦（DDH-184）、雷號護衛艦（DD-107）剛完成在南海的反潛演習，12日隨即與美軍勃克級飛彈驅逐艦馬侃號（DDG-56）、補給艦蒂珀卡努號（T-AO-199）聯合演習。

美國總統川普去年5月訪問日本，曾登上加賀號視察，宣示美日同盟關係堅實。加賀號為日本海上自衛隊最大艦艇，能搭載反潛直升機到遠洋執行任務。

據美軍新聞稿，馬侃號艦長伊斯特戴（Ryan T. Easterday）表示，在美國海軍245歲生日這一天，在海上與日本盟友進行聯合演習是最好的慶祝方式，「透過海軍的前進部署，保持戰備以做出果斷且快速的應變措施，我們共同致力於確保印太區域的安全與穩定」。

馬侃號隸屬第15驅逐艦中隊，為美國海軍最大的前線部隊，也是第7艦隊主要水面部隊。

演訓內容是整合海上作戰，包括海上整補、通信和數據鏈路演練。新聞稿指出，美國海軍與盟友藉由專業上的整合，使雙方在現有穩固關係上，提升集體戰備能力以應變突發狀況。

新聞稿表示，美日盟友關係超過60年，向來是印太區域穩定與安全的基石，未來將會持續扮演這樣的角色。

加賀號護衛艦長西田敏志指出：「在南中國海，我們與密切合作的夥伴美國海軍進行聯合演習，藉此提升戰術技能，展現我們不可動搖的友誼。即便在疫情期間，日本海上自衛隊持續與盟軍合作，致力於區域和平穩定及自由開放的印太區域。」