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川普欽點大法官　巴瑞特拒就健保等議題表態：墮胎合法並非不會被推翻

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▲▼美國總統川普提名的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）。（圖／路透）

▲川普提名的大法官巴瑞特在眾多自由派擔憂的議題上，均拒絕表態。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普欽點的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）13日表示，她並沒有對歐巴馬健保及總統大選的意見分歧，給予川普政府任何承諾，她也拒絕就墮胎及同性戀婚姻的合法化表態。

路透社報導，巴瑞特13日首次出席參議院司法委員會聽證會，席間針對11月10日將展開的歐巴馬健保辯論，選擇不透露自己是否會參與，而針對民主黨就11月3日總統大選的兩黨分歧問題，她也不願表露立場。

民主黨擔心，巴瑞特成為最高法院大法官後，共和黨與民主黨的法官人數失衡，而她在推翻歐巴馬政府10年前推出的健保法案（Obamacare）上，將會是關鍵的一著。她回答，「我並非因為身揹摧毀歐巴馬健保的任務而出現在這裡，我在這裡只是執行法律及遵守法律。」

▲美國第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）出席參議院大法官提名聽證會。（圖／路透）

▲巴瑞特（Amy Coney Barrett）強調根據慣例，墮胎合法化並非不可能被推翻。（圖／路透）

川普此前曾要求共和黨參議員，盡速在11月3日大選前正式將巴瑞特送上大法官的座位，並期待有她在的最高法院，能幫助判定大選結果，因為川普此次選情極為不利。不過對於這樣的說法，巴瑞特也再次反駁，表示並無受到來自任何人的壓力，「我對司法獨立於政治秉持百分百的忠誠。」

美國墮胎議題分歧嚴重，保守派希望重回墮胎非法化，而自由派則注重將身體自主的權力回歸到女性身上。尤其川普政府及保守勢力當道，反對派擔心巴瑞特的加入，使得共和黨有很高機會在最高法院，推翻1973年全國墮胎合法化的裁決。

巴瑞特則回應，「法官不能有一天醒來就說，『我要推動一個議程，我喜歡槍，我不喜歡槍，我喜歡墮胎，我討厭墮胎』，然後就像個女王一樣下令。」然而，巴瑞特強調墮胎合法化並非永遠不可能被推翻。

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