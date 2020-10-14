大賣場逼婚！美正妹穿婚紗帶牧師親友團「壓境」　未婚夫驚嚇過頭

▲未婚夫（紅衣）在上班，被穿著結婚禮服的未婚妻逼婚。（圖／翻攝自TikTok）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名準新娘因遲遲等不到結婚日子到來，日前竟然身穿婚紗，帶著牧師和親友直闖連鎖零售賣場「Target」，並在眾人目光下給在那裡工作的未婚夫2條路走，要嘛就在此時此地結婚，要嘛兩人就當場分手。面對如此陣仗，未婚夫反應惶恐，只能要求到外頭私下談。

綜合外電報導，TikTok最近一則影片引起網友瘋傳，路人多明哥斯（Ashley Domingues）9日在內華達亨德森市的「Target」逛街時，親眼目睹女方帶著眾人來找未婚夫逼婚。準新娘身穿無肩帶連身白色禮服，長髮高高包在頭上，戴著白色口罩和腰包來到未婚夫面前，後方跟著手持聖經的牧師，還有其他親友團，當時未婚夫正在把萬聖節服裝擺放到架上。

▲▼女方鼓起勇氣「反求婚」，男方卻驚呆了。（圖／翻攝自TikTok）

「這枚戒指是你2年前親自戴上的」，準新娘高舉她的左手說，「現在是時候了，結婚，或把它拔下來。」她介紹伴娘和牧師後說道，「我們要嘛現在就結婚，不然我就要離開你，我不玩了。」

路人紛紛駐足圍觀，準新娘這時才向眾人表示，「嗨大家，我終於要他做出決定了。」多明哥斯表示這是他那整個禮拜最精彩的一段，準新娘來勢洶洶逼婚，準新郎卻無法給出個答案。

畫面中，未婚夫要求到外頭說話，準新娘和親友團都一起出去。回來後他雙膝發軟，全身無力說著「我在發抖」，「就沒有人可以先跟我說嗎？」

目前尚不清楚女方名字，也不確定男方最後是否真的答應這場霸氣求婚，抑或只是安撫未婚妻卻又不給出答案，像過去2年一樣。影片瘋傳至今已經5天，雙方也未針對網友的熱烈關注給予回應。