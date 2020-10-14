防中國影響！　美國務卿要求智庫披露外國資助

▲美國國務卿蓬佩奧宣布，將來所有與國務院往來智庫，必須透明化外國政府資助金流。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國國務卿蓬佩奧今天表示，美方留意到中國、俄羅斯等部分外國政府，試圖透過智庫影響美國外交政策。他宣布，未來欲與國務院來往的智庫，皆須公開披露外國政府資助資訊。

美國行政部門近來大舉打擊中共影響力活動，先後將9家中國官媒及管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center），列為「外國代表機構」（foreign missions），要求披露人事及房產相關資訊，今天則進一步對智庫採取行動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，國務院與學術界、智庫及諸多致力促進美國利益等外部外交事務專家，皆維持緊密連結，也歡迎各種不同看法。

不過，蓬佩奧指出，美方留意到中國、俄羅斯等部分外國政府，試圖透過遊說人士、外部專家及智庫等，影響美國外交政策。他強調，智庫在外交事務所扮演的特殊角色，使外國資助透明化更為重要。

蓬佩奧表示：「為了保護公民社會機構的完整性，我們在此要求欲與國務院往來的智庫及其他外交政策組織，於網站顯著位置披露來自外國政府的資金，包括國有或國營子單位。」

他強調，以上資訊披露並非規定，但國務院人員在決定是否及如何與相關組織來往時，會留意他們是否有做類似披露，以及所披露的資金來源為何。

「紐約時報」（The New York Times）2014年曾報導，近年來華府有10多個研究單位，收取外國政府高達數千萬美元資金，他們推促美國官員施行與其資助政府關心事務相關的政策。這類資助活動讓原先穩重保守的智庫，搖身成外國政府在華府有力的遊說工具。

紐時指出，相關金援主要來自歐洲、中東及亞洲，並特別點名「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）、「戰略暨國際研究中心」（CSIS）及「大西洋理事會」（Atlantic Council）等頗具影響力華府智庫，收取不少外國資助。

根據美國之音（Voice of America）2018年估計，全美有超過1800間智庫，其中近400間位於政治重鎮華盛頓特區。