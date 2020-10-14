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快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

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記者余弦妙／台北報導

蘋果公司（Apple）秋季第二場線上發表會於台灣時間10月14日凌晨1時舉行，外界矚目的iPhone 12終於登場，身為首支蘋果5G手機，此次發表會也聚焦在5G的功能將達成何種功能，此外這次iPhone 12也推出新款藍色，引發果粉關注。

▲▼iPhone12、iPhone12 Pro。（圖／Apple提供）

▲iPhone12共有5款顏色。（圖／Apple提供）

台灣蘋果官網也在發表會結束後立刻更新網頁，台灣確定為首波預購並販售名單之中，《ETtoday新聞雲》也特別整理出iPhone 12系列手機價格、預購時間及販售時間一覽表，讓果粉可一次掌握所有資訊。

▼iPhone 12全系列售價一覽表，點圖可放大。（圖／記者余弦妙製圖）

▲▼iPhone 12全系列售價一覽表。（圖／記者余弦妙製圖）

在顏色方面iPhone 12 與 iPhone 12 mini 將推出五款精美鋁金屬外觀，包括藍色、綠色、黑色、白色和(PRODUCT)RED。而iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 將提供四款不鏽鋼外觀，包括石墨色、銀色、金色與太平洋藍色。

iPhone 12與iPhone 12 mini除了螢幕尺寸不同外，規格相同，只是iPhone 12 mini最特色為全球最小的5G手機，配備5.4吋螢幕，卻比配備4.7吋螢幕的iPhone 8更輕、更小；iPhone12搭載超 Retina XDR 顯示器，以及全新超瓷晶盾面板表層。

蘋果指出，iPhone 12 Pro 機型採用全新設計與iPhone歷來最大、全面延伸的超 Retina XDR 顯示器，並由全新的超瓷晶盾保護，這都提供了 iPhone 歷來耐用性上的最大躍升，另外還有專業級相機系統包括大尺寸超廣角相機、iPhone 12 Pro Max 上更長焦距的望遠相機，以及全新的廣角相機，可在明亮與低光源環境下，拍攝精美的專業品質影像與影片。iPhone 12 Pro 機型還引進全新的光學雷達掃描儀，帶來身歷其境的擴增實境 (AR) 體驗，以及 MagSafe，可提供高功率的無線充電功能。

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ET快訊
iPhone 12來了！台灣本周五可預購　23日出貨
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