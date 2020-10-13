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日媒驚爆「川普將突襲訪台」　並承認台灣地位…真正內幕曝光

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

兩岸緊張關係升溫、台美互相強化雙邊關係，以及美國總統川普尋求連任之際，近日有日本媒體爆料稱，川普有意「突襲式訪問台灣」，同時承認台灣地位，消息一出震驚各界。

產經新聞社旗下八卦晚報《夕刊富士》12日刊登獨家報導，一連爆料3項「重磅」消息，聲稱川普政府考慮承認台灣國家地位，而北京當局計畫在11月3日美國大選日前後「強襲台灣」，以及日本首相菅義偉身邊有中國間諜潛伏等消息。

該文作者加賀孝英引述「美國情報機構消息人士」說法，北京當局計畫在美國大選投票日前後政權不穩定之際對台發動攻擊，行動發起日代號「X-Day」。報導稱，因此美國與日本將於10月26日至11月5日間在沖繩海域發起聯合演習，代號「銳劍」，加拿大海軍也將派艦艇和人員參與，目的就是為了向中共展示美日同盟的決心。

報導又說，川普政府還打算推翻「一個中國」原則，川普考慮閃電式訪問台灣，同時發表承認台灣國家地位宣言。報導中說，歐盟和美國盟友已經普遍同意此事，而訪台行程也可能由副總統潘斯或國務卿蓬佩奧代表。

報導中還說，6日在東京進行的日美澳印度四方戰略對話（QUAD）中，台灣被列為具有共同價值觀的戰略盟友，中國國家主席習近平則對此「絕望」。然而，上述消息並未獲得任何主流媒體引述或轉載，也未獲得官方證實。

根據文末介紹，加賀孝英是日本資深週刊記者，以撰寫多篇獨家新聞而聞名。另據自由亞洲電台報導2017年報導，加賀孝英當年也曾發表獨家新聞稱掌握美軍情報，美國打算對北韓最高領導人金正恩實施「斬首行動」，而行動代號也巧合的同為「X-Day」。

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