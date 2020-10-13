蔡英文推特曬印度美照：Namaste　印度網友讚：偉大的領袖

▲蔡英文在推特上曬印度美照，並且跟印度網友打招呼：Namaste。（圖／取自蔡英文推特，下同）



記者林彥臣／綜合報導

印度民眾在台灣雙十國期間，走上新德里街頭聲援台灣，並且在網路上嗆爆中國網友，讓總統蔡英文在推特上發文感謝印度聲援，13日晚間蔡英文又再度曬書過去參訪印度的美照，並且用梵文的問候語Namaste跟網友打招呼。

蔡英文臉書表示，「Namaste（這是印度梵文的問候語）！來自印度的朋友們，大家好！謝謝大家關注我。 你們溫暖的問候，勾起我在印度這個不可思議的國家所留下的美好回憶。 你們令人驚艷的建築、生機蓬勃的文化和親切善良的人民，都讓我難以忘懷。 我真心想念我在印度的時光。」

網友在下方留言回應表示，「台印友好，力抗惡鄰」、「印度也是台灣的好朋友」、「我們期待從台印友好到台印美好。感謝總統的帶領，TAEF也超級努力來推」、「看來奶茶聯盟意外成為真實，新世界的政治結盟已然成型」、「歡迎印度的朋友來台灣觀光 旅遊，台印友好，小英總統加油」。

相同照片也發表在蔡英文的推特上，印度網友表示，「我們印度的人民都拒絕所謂一中政策」、「印度愛台灣，印度人全心全意支持台灣維護主權」、「總統女士，請鼓勵以台灣為基地的公司遷離中國，到印度設廠，您將與印度政府與人民建立更豐碩的關係」、「非常感謝您來到印度，台灣是印度的朋友」、「非常感謝偉大領袖，這是來自印度所表達的尊敬，我來自印度阿格拉，我們所有印度人都愛台灣，我們將繼續每年慶祝台灣國慶日」。

另外也有印度網友提醒蔡英文，泰姬瑪哈陵是伊斯蘭文化建築，代表的是印度被穆斯林殖民的歷史，不是真正的印度文化，如果蔡英文有機會造訪印度，可以參訪真正的印度式建築，如凱拉薩神廟（Kailasha Temple）。

