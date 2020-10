iPhone 12巨大升級！爆料人士曝「鏡頭大勝前幾代」提早2年問世

▲蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。(圖/翻攝apple.com)

記者黃心瑀/綜合報導

蘋果公司(Apple)將在14日凌晨發布最新一代iPhone,網路上也流傳各種有關新機的訊息,有消息指稱最新款手機名稱就是iPhone 12,同時配有功能強大「30x變焦相機」,能夠更準確的對焦距離3倍遠的物體,而價格的部分則落在699美元(約2萬382元台幣)到1099美元(約3萬2046元台幣)之間,預購時間則被定在本月16日。

綜合外媒報導,蘋果將在美東時間13日下午一點(台灣時間14日凌晨1點),舉辦線上發表會,外傳蘋果這次的新手機將配有5G功能,外觀上也會有所改變,標誌「瀏海頭」似乎會比前幾代的還要小;此外,最新消息則指出,最新款手機將配有30倍變焦鏡頭,相較先前幾代手機的鏡頭,可對焦距離拍攝者3倍遠的物體。

從先前走漏的消息中指出,這次的機款將會有4種,包括5.4吋的iPhone 12 Mini,售價699美元(約2萬382元台幣)起跳;6.1吋的iPhone 12,售價為799美元(約2萬3298元台幣);價格為999美元(約2萬9130元台幣)的iPhone 12 Pro以及1099美元(約3萬2046元台幣)起跳的iPhone 12 Pro Max。

報導中指出,爆料人士透過PineLeaks帳號,在推特上分享了有關蘋果手機更新後關於照相機的最新消息,他稱「數位和光學變焦將在今年獲得巨大的升級」,知情人士Ming-Chi Kuo則稱蘋果曾在7月時,與三星子公司以及另一家中國的公司合作,為即將上市的手機裝上「潛望式變焦手機鏡頭(periscope camera lenses)」,原本預計在2022公開亮相,但大眾很有可能提早2年看到它。

https://t.co/0tUq8jA5BS



Digital and Optical Zoom will be getting a massive boost this year. The standard iPhone 12 will completely rely on software for this, still. You will get an significantly extended digital zoom, both quality and distance wise.