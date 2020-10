郵寄投票出包！5萬人收錯誤選票　美舉辦「可信大選」能力受考驗

▲5萬名俄亥俄州哥倫布市選民收到錯誤選票。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國總統大選時程逼近,郵寄選票卻疑慮仍多。俄亥俄州及紐約州有數以萬計選票上印著謬誤的候選人名字或選民姓名,賓夕法尼亞州廢棄大量選票,還有許多關於計票的訴訟案。

距離11月3日大選投票日僅有3週,由於今年2019冠狀病毒疾病(COVID-19)攪局,郵寄選票需求量暴增,考驗美國成功舉辦一場可信的大選的能力。

總統川普說,郵寄投票利於舞弊,還預告會質疑計票結果。媒體日前報導,印有錯誤候選人姓名的選票已寄給5萬名俄亥俄州哥倫布市(Columbus)居民,川普即推文表示:「失控了。一場作弊的選舉!!!」俄亥俄州對川普的連任之路來說,是不可或缺的一州。

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!