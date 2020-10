美1050萬人已決定總統人選！提前投票率創新高　選民得排隊8小時

▲目前全美已經投出1050萬張選票。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

美國總統大選進入到倒數20天,根據統計,目前全美已經投出1050萬張選票,打破過往提前投票的人數紀錄。相較之下,2016年10月僅有140萬美國民眾選擇提前投票,這次光是提前投票的人數就佔了4年前總票數的7.6%。

根據佛羅里達大學美國選舉計畫(US Elections Project of the University of Florida)網站統計,截至美國東部時間13日12時32分為止,已經有1050萬人投下總統選票,這大約佔了2016年總票數的7.6%:且與4年前同期相比,當時僅有140萬人提前投票。

明尼蘇達州、南達科塔州、佛蒙特州、維吉尼亞州與威斯康辛州的投票數已經達到4年前的20%;佛羅里達州以160萬張提前選票領先,其次則是維吉尼亞州的97.7萬張。佛羅里達大學政治學教授麥克唐納(Michael McDonald)表示,這樣的成績真的非常值得繼續關注。

▲▼美國民眾提前排隊投票。(圖/路透)



麥克唐納認為,隨著大選時間接近,提前投票的人會越來越多,而傳統上民主黨的人比較偏好親自投票,但這次共和黨的選民也都非常踴躍親自投票,「有許多跡象表明,這次選舉的投票率將會非常高。」

提前投票包含現場與郵寄投票,有些地區的選民甚至排了8個小時才投到票。喬治亞州一位選民表示,「我認為人們已經做好投票準備,不論需要花多少時間,我們都會排隊投票。」

