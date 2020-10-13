「政獻查核是在張博雅任內不是陳菊」　范綱皓諷羅智強狂演穿越劇

▲監察院發函稱革實院長羅智強參選市議員政治獻金有4筆資料不符，國民黨召開記者會要求監院對民進黨比照辦理。（圖／翻攝自羅智強臉書）



記者陶本和／台北報導

監察院質疑國民黨市議員羅智強2018年選戰中，4筆政治獻金捐贈者資料不符，要求提供資訊；而國民黨大動作開記者會痛批，要求監察院長陳菊道歉。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，你鄉土劇演不夠，現在要演穿越劇嗎？

由於監察院質疑羅智強在選戰中4筆政治獻金的捐贈者，身分證字號與本名不符，要求羅智強提供資料，若有申報不實，最高將裁罰120萬元；不過，羅智強把相關資料行文台北市民政局，四筆資料卻完全相符。

對此，羅智強13日舉行記者會表示，無法置信這就是台灣的民主，這就是執政黨號稱跨黨派的監察院長陳菊。國民黨文傳會主委王育敏表示，監察院選擇性辦案，只查羅智強的政治獻金時，就覺得其中有貓膩。

對此，范綱皓在臉書表示，今天國民黨開記者會指控監察院針對羅智強的政治獻金，進行羅織、造假，要求陳菊道歉，「我本來以為，羅智強自己一個人自編、自導、自演就算了，沒想到國民黨今天還加碼演出。羅智強一個人演不夠，整個黨陪他一起演。」

范綱皓表示，羅智強4筆資料不符的政治獻金，是在2020年5月20日監察院的廉政委員會決議抽查，才進行查核；當時監察院長是張博雅，陳菊院長是在2020年8月1日才上任，「羅導硬要扯說監察院追殺？你是在說張博雅追殺你嗎？」

范綱皓表示，陳菊8月1日才上任，羅智強是鄉土劇演不夠，現在要演穿越劇嗎？陳菊沒有要陪你演，「羅導只會蹭陳菊，國民黨陪羅導一起製造假訊息，沒有陳菊你們覺得冷？」

▼范綱皓接掌民進黨網路社群中心主任。（圖／范綱皓臉書）



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