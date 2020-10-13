受虐4浣熊近照曝光！搬家到木柵動物園　全長胖「還有1隻要減肥」

▲台北市議員許淑華救的受虐浣熊。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北知名咖啡店先前被爆出「虐待浣熊」事件，在網路上引發眾多網友憤怒，經台北市議員許淑華與北市動保處救出後，將受虐浣熊轉至台北市立木柵動物園隔離與照料，並且在新家與外界相見歡。許淑華13日形容，這些浣熊7月時又瘦又小，現在已經長大長胖，甚至還有一隻要去減肥。

許淑華13日上午與網紅團體「現在紅什麼」赴台北市立木柵動物園一起開箱浣熊新家。台北市立動物園兒童動物區長彭仁隆表示，浣熊原先狀況比較不好，比較緊迫，有壓力行為，這是長期被民眾在不當空間圈養的結果，不過現在園區有提供足夠空間，讓動物想休息就休息，想探索就探索。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者袁茵攝）

彭仁隆提到，動物如果在壓力大的環境下，就會出現異常行為，例如舔自身的毛或自殘、繞圈圈等，這些行為都難以治療，就像是人類的精神疾病一樣，不過他們非常有耐心，用不同方式矯正動物行為，現在比較自然化，不會在白天孤獨焦躁緊張，回歸自主性行為。

許淑華說，他們把浣熊救出來後有進行調查，發現飼主有不當飼養行為，所以動保處依《動保法》開罰4.5萬，結果後來再發現有涉及虐待行為，例如拿網球拍拍打等，所以警方8月14日將飼主移送地檢署偵辦，現在正在等判決結果。

許淑華呼籲，野生動物不能飼養，要研究動物的習性，也不可以亂養後就丟到動物園讓全民埋單，不當飼養會被罰3萬至15萬元；不過此案不是棄養，而是救援，所以是將牠們帶到動物園安置，讓浣熊們有好的生活。

許淑華也提到，剛剛看到浣熊很開心，因牠們7月時又瘦又小，現在已經長大長胖，這4隻裡面還有1隻過胖，要去進行減肥計劃；而浣熊可愛之餘，也可以思考應讓牠們自由自在，不見得要飼養，像刺蝟、松鼠等野生動物都回到自然，不要飼養。

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