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救護車打錯電話害「昏迷男」遭拒收死亡！消防局遭爆非首次出包

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▲非當事救護車（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲非當事救護車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本福岡市消防局9月接獲一起6旬男子失去意識的通報，然而救護車與救護人員趕往現場後，卻在聯絡接收醫院時搞錯目的地，導致救護車抵達急診室後，遭到院方拒收，而救護隊只好再度將病患送往原先聯絡好的醫院。該名男子最後雖順利抵達第二間醫院，但仍在到院30分鐘後搶救失敗，不治身亡。事發後，3名值勤的消防隊員已經遭到口頭訓誡，福岡市消防局也出面向家屬正式道歉。

根據《西日本新聞》報導，福岡市消防局9月21日深夜出動救護車將一名在家昏迷的60多歲男子送醫，待救護車抵達現場時，該名男子已經心肺停止，情況危急。根據日本規定，消防人員必須聯絡院方，確定對方醫院願意接收病人才能將病人送往該處。正當消防隊員在聯絡附近各醫院時，卻誤將拒絕接收病人的西區某醫院當成願意接受病人的中央區某醫院，並將病人送往該處。

當消防隊員與昏迷病患抵達西區某醫院時，便遭到現場醫護人員拒收。據悉，最後救護車在該院停留了超過2分鐘才離開，緊急前往位於10公里遠的第二間醫院，然而病患在到院30分鐘後，便因搶救無效，不治身亡。

據悉，當時救護人員並沒有按照正常程序，同時讓兩名以上的同仁確認撥出的電話是否正確，結果明明是打給中央區某醫院，卻以為聯絡的是西區某醫院，才會發生相關失誤。據了解，雖然在第一間醫院停留的時間僅2分鐘，但趕往第二間醫院又花了一段時間。

消防局表示，針對此事已經向家屬道歉，並口頭訓誡3名涉及此事的消防隊員。不過福岡市消防局卻被爆出2015年也曾發生類似事件。警防部長內村弘文稱，「當時因為尊重家屬意願因此並未公布相關事件，並非刻意隱瞞。對於發生不該發生的事，將會嚴肅以待，防止類似事件再度發生。」

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