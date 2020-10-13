一人染疫全家「餓」3個月！印度病例破700萬　80%家庭還醫不起

▲印度新冠肺炎確診病例已破700萬，但卻有80%的家庭無法承擔巨額醫藥費。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，印度新冠肺炎確診病例已破700萬。高昂的治療費用引來民怨，許多地方因此實施了價格上限。數據顯示，超過80%的家庭還是可能會因為家中一個成員染疫而陷入經濟困境。



國家統計局在2017至2018年全國家庭支出統計的數據顯示，80%的新德里人民每月支出只需5000盧比（約新台幣1957元），一個五口之家每月支出約為25000盧比（約新台幣9785元），不過10天的治療最低費用就高達8萬盧比（約新台幣3萬1310元）。換言之，只要家庭中有一個成員患病，那他們就得拿出3.2個月的生活費去治病。

而那些需要入住加護病房（ICU）和使用呼吸器的重症患者，醫藥費甚至可能會翻倍、上升至10萬盧比（約新台幣3萬9000元），因為治療可能會拉長至2週，或甚至更長。

▲即使實行價格限制，但高昂的醫藥費仍非所有印度人民所能負擔得起的。（圖／路透）

《印度時報》將10天的醫藥費與印度家庭每月支出做比對後發現，即使實行價格上限，80%的民眾也負擔不起如此巨額的醫藥費。即使公立醫院為人們提供免費住院與看病的服務，但這些醫院的情況普遍都比較糟糕，再加上染疫的高官和政客都選擇了私人醫院來進行治療，因此民眾也有樣學樣，讓私人醫院的床位「一位難求」。

另外，也不是每個病患的醫療費都會有上限。在古吉拉突邦（Gujarat）、西孟加拉邦（West Bengal）和喀拉拉邦（Kerala）等地，只有公立醫院轉診，以及擁有健保的患者才能享有醫療費價格上限的優惠，其他的普通人無法享有這樣的福利。

而卡納塔克邦（Karnataka）、奧裡薩邦（Odisha）和泰倫加納邦（Telangana），價格限制只適用於住在私立醫院的病患。私立醫院也有一些能規避價格上限的方法，比如當病人需要治療其他併發症時，醫院就不將這些費用計入價格上限中，而是額外計費，再賺一筆。沒有明確標準的計價方式可見印度並沒有一個機制可以保證價格上限能有效實施。

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