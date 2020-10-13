遇疫情受困秘魯近7個月！　終於等到馬丘比丘「只為他1人開放」

▲日本遊客片山（左）申請獲得特准，終於能夠參觀馬丘比丘。（圖／翻攝Instagram帳號jessekatayama）

文／中央社利馬12日綜合外電報導

日本一名遊客因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情受困秘魯，等了快7個月，秘魯特別為他開放古印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）。

《路透社》報導，秘魯文化部長內拉（Alejandro Neyra）今天表示，日本遊客片山（Jesse Katayama）自3月中以來就一直困在馬丘比丘附近的山城熱水鎮（Aguas Calientes），他的申請獲得特准，得以進入馬丘比丘。

內拉在視訊記者會上說，「他懷著入區的夢想來到秘魯。這位日本公民已與我們園區負責人一同進入，他完成夢想後就能回到他的國家。」

在 Instagram 查看這則貼文 Jesse Katayama（@jessekatayama）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 下午 4:18 張貼

片山在本月10日進入這座500多年前建造的印加古城遺址，成為7個月來第一位訪客，得以參觀這個被列為世界遺產的地區。他原本計劃3月只在秘魯待幾天，目的是參觀馬丘比丘，未料受疫情影響不得進入，只能望門票興嘆。

片山如今夢想成真，他在馬丘比丘上拍攝的影片中說，「真是太驚人了！謝謝你們！」

內拉表示，馬丘比丘的石造遺址將在11月重新對國內外遊客開放，但沒有說明日期。屆時每天將只開放675人參觀，約為平時人數的3成。內拉說，「我們仍處在疫情中。一切將遵循所有必要照料措施。」

根據《路透社》統計，秘魯目前累計84萬9371起2019冠狀病毒疾病確診病例，3萬3305人病故。

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