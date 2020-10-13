挺川普右派組織：美總統大選日　必要時將亮武器介入

▲美國大選投票。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李芸／綜合報導

美國總統大選將在11月3日如期舉行，挺川普的極右武裝組織（Far-right group）表示，他們會武裝在投票所附近巡視，而能不能攜武器到投票場所，美國各州的法律規定都不一樣。但這樣拿著槍枝在投票所旁晃來晃去，是必會影響投票者的心情以及抉擇。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，在投票所亮出槍枝是違法的，但是極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）的領袖羅茲（Stewart Rhodes）表示，若有爭執或是暴動發生將第一時間通知警方，但若警方處理不妥或者沒有發揮作用，他們將會亮出武器強行介入，之前已經介入多次，顯然他們仍不信任警方會有所改善。

▲ 波特蘭極右派示威。（圖／達志影像／美聯社，資料照片）

「大多數川普（Donald Trump）支持者都會現場投票支持，而拜登（Joe Biden)支持者多數採寄信投票。」極右派組織的領袖羅茲表示，自己和身邊全部的親朋好友都會到現場支持川普。

專門追蹤民兵組織動態的西雅圖極右翼研究中心人權與教育研究所負責人布爾加特（Devin Burghart）表示，這些組織時常遊走在法律邊緣，若極右派組織真的亮出武器，可以用我們當地研發出的軟體線上檢舉並通報大家。

▲ 美國總統大選提早投票。（圖／路透）