美大法官聽證會首日！巴瑞特誓言「公正審案」　賀錦麗轟「非法」

▲48歲法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）於12日出席參議院大法官提名聽證會。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國參議院司法委員會12日起展開為期4天的聽證會，審查總統川普提名的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）。民主黨副總統候選人、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）因其雙重身分，發言備受關注。她批評，此時舉行的聽證會是「非法」的，應該交由人民選出的下屆總統來提名大法官。

48歲的第七巡迴上訴法院法官巴瑞特現居印第安納州，與丈夫共同養育7個孩子，其中2名是從海地領養而來。她是虔誠的天主教徒，儘管宣稱信仰不會影響其法律意見，但因過去在墮胎、同性婚姻議題的看法，被視為保守派人士，此外也傾向依照作者意圖闡釋法律，而非與時俱進。

▲巴瑞特被認為是保守派法官，在大選前獲得提名，引發兩黨政治風波。（圖／路透）



巴瑞特12日現身參議院，誓言「忠實且公正」地審理法律案件，並強調法院「執行法治」的重要責任，「但法院不是用以解決公共生活中的每個問題或糾正所有錯誤。政府的政策決定與價值判斷，必須由對人民負責的民選政治部門執行」。

巴瑞特說，雖然自己被提名遞補前大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），「但沒有人能夠取代她。我將永遠感謝她的生活與她曾走過的道路」。

綜合CBS、《福斯新聞》與《紐約時報》報導，22位參議員在聽證會第一天各自表述對於巴瑞特意識形態、在大選前幾周決定任命人選的適當性，13日起才會展開正面質詢。

共和黨人形容，巴瑞特是一名成就非凡的法學者，也有能力平衡家庭與工作。民主黨人抨擊在疫情期間、大選前夕舉辦聽證會一事，並稱巴瑞特將導致《患者保護與平價醫療法案》（ACA，俗稱歐巴馬健保Obamacare）失效。

▲民主黨副總統候選人、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）視訊參與大法官提名聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗透過視訊遠端質詢時表示，巴瑞特將把金斯伯格畢生捍衛的各種權利置於危險之中，「川普試圖在未來幾十年裡收回美國人的權利……每個美國人都必須明白，如果這個提名通過，法律之下的平等正義、選舉權、勞工權、消費者權益、安全與合法的墮胎權以及企業究責都將岌岌可危」。她指出，共和黨也知道，大多數人都希望由下任總統提名大法官人選，「但他們卻為了自己的意圖，刻意阻擋人民的意志」。

如果美國大選結果有爭議，將由最高法院定奪，而目前保守派與自由派大法官的人數為5比3，若巴瑞特被任命就會成為6比3，屆時保守派將占絕對多數，也導致意識形態失衡。

BBC指出，如果巴瑞特通過司法委員會的聽證會，參議院將投票確認或否決其提名，而把持參院的共和黨似乎已經準備好以53席優勢，支持川普提名的人選。除非發生意外，民主黨似乎沒有方法阻止巴瑞特進入最高法院。

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