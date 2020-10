拜登又講錯話！迴避重組最高法院提問　「選民沒資格知道我立場」

▲美國民主黨籍總統候選人拜登在辛辛那提州競選活動上發表演說。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統川普日前提名巴瑞特為大法官,使得保守派在最高法院占領絕對優勢,引發民主黨內出現「重組最高法院」的聲浪。然而,先前就已拒絕表態的民主黨籍候選人拜登9日受訪時表示,選民「沒有資格」知道他在重組法院議題中的立場。

根據《福斯新聞》報導,拜登日前在拉斯維加斯的競選活動上被問到,對於重組最高法院(大法官人數從原本的9位增加到15位,又稱填充法院)的立場時表示,「在大選後的第2天,你就會知道我的立場。」

報導提到,KTNV電視台記者迪馬特(Ross DiMattei)9日再度提問是否支持重組法院時,拜登表示,這是過去幾天來他最常被問到的問題。迪馬特追問,「難道選民沒資格知道嗎?」拜登直言,「對,他們沒資格。我不會玩他(川普)的遊戲,他希望談論這個話題,我已經說了我的看法…川普想在大選期間確定大法官,這是史上第一次。」

報導指出,拜登2018年民主黨初選期間曾反對過重組最高法院,於1983年擔任參議員期間更曾說重組最高法院是個「笨點子(bonehead idea)」,但最近拜登不斷迴避大法官增額問題,甚至評論參議院共和黨人通過巴瑞特的任命案「不符合憲法」。據報導,事實上美國憲法明確允許這項提名程序。

報導引述部分人士評論,前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)發推特批評,「沒有哪個候選人會拒絕回答這個(重組法院的)問題。」前任國家情報總監格雷內爾(Richard Grenell)也抨擊,「華盛頓特區的政客和媒體認為我們都很愚蠢。」至於前美國眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)則表示,「每一位民主黨候選人在重組法院的議題上都應接受挑戰。」

Amazing...Biden doubling down that voters don’t deserve to know where he stands on packing the court. No other candidate would ever get away from refusing to answer the question.https://t.co/4KS5xoihdg