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全美首例新冠肺炎「2度確診」病患…前後僅隔6星期　症狀更嚴重！

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▲▼新冠肺炎病患,捷克。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎二度確診病患症狀更嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國一名25歲男子二度確診新冠肺炎，成為全美首例、全球第五例再感染病患，且這名男子第二次的症狀比第一次更嚴重，兩次確診之間只隔了六星期。科學家指出，目前還沒有辦法確認再次感染卻更嚴重的原因，可能是病毒更強大，也有可能是首次感染後的免疫反應使症狀惡化。

根據美國全國公共電台（NPR）報導，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最新研究指出，美國內華達州一名25歲男子在4月時確診新冠肺炎，出現了咳嗽、噁心等症狀，入院治療後5月恢復檢康，再檢測結果呈現陰性。

沒想到男子5月底再次出現咳嗽、發燒、頭暈等症狀，再次就醫後於6月二度確診。研究作者提到，該名患者第二次感染的症狀比第一次還要更嚴重，所幸最後沒有造成生命危險。這也是全球第二例再度確診後，症狀比第一次還要嚴重的病例，先前厄瓜多一名患者也出現相同情況。

現在科學家還無法確定病情加重的原因，從理論上來說，人體的免疫系統再抵一次感染會應該會產生抗體，若患者再次暴露於相同病毒的時候，這種抗體可以幫助身體能更有效的對抗病毒。

耶魯大學免疫生物學教授岩崎明子（Akiko Iwasaki）表示，病患二度感染且病況加重的原因有很多，例如第二次接觸的更強大的病毒，或是第一次感染的免疫反應可能讓病情惡化．「這一切都是推測性的，因為科學家們對於病毒其中的機制還知道的太少。」

最大的待解決問題就是科學家很難確認二次感染的病例，因為必須要確認同個病患前後兩次的鼻咽拭子（nasal swab），才能夠精準比較兩次染疫的病毒樣本基因，但這只有先進醫院與實驗室設備才能進行，很多病例可能都還沒有被發現。

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