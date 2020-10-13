老翁路口遭撞以為沒事　返家秒倒玄關「休克亡」...陳屍6日被發現

▲老翁車禍後隨即返家，怎知卻因此喪命。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本岩手縣一名72歲的老翁3日在自家附近的路口不幸遭到一台小客車撞上，然而事故發生後，肇事駕駛與老翁經過警方的現場調查，便自行離開，然而老翁卻就此失聯。警方與家屬9日緊急前往老翁家中，怎知一打開門就看到老翁陳屍於玄關。根據法醫相驗結果，老翁的死亡時間正是3日當天，而死因則是車禍造成的肺挫傷導致的出血性休克。

根據《讀賣新聞》報導，72歲的中野昭二3日晚間6時55分左右，在自家附近的路口過馬路時，不慎被一台自小客車撞上。事發當時，24歲的肇事駕駛與中野昭二隨即報警處理，待警方到場進行簡單的現場調查後，兩人便各自離開。據悉，中野當時是要步行回家。

▲警方發現老翁時，早已死亡多時。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



據警方表示，中野離開事故現場後，就徹底失聯。他的家人因聯繫不上他連忙報警，並在9日於警方的陪同下，前往家中查看。沒想到當一行人將家中大門打開後，竟看到中野倒臥在自家玄關，已經死亡多時。根據法醫相驗結果，中野昭二是在車禍發生的3日當天死亡，死因則是因事故造成的肺挫傷所引起的出血性休克。

警方表示，事故發生當時，中野並沒有表示身體不舒服，不僅如此當下也能正常對話，並沒有任何異狀，因此未能協助就醫，才會發生憾事。