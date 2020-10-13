嬌生新冠疫苗臨床實驗全面喊停！　參與者出現「未能解釋」疾病

▲嬌生（Johnson & Johnson）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

根據《彭博》消息指出，美國嬌生公司（Johnson & Johnson）因其中一名臨床實驗的參與者出現不明原因疾病，已經暫停新冠病毒疫苗的研究；這次也是第二間進入後期實驗仍喊停的疫苗研發公司。

美國斯塔特網站（STAT）首先引述外部研究員文件指出，嬌生的疫苗研發已經達到「暫停」的規定門檻，總公司隨後也出現證實消息。嬌生公司在聲明中表示，目前正在對參與者的病情進行評估，會視情況公布更多消息，「我們承諾在疫苗的整個臨床開發過程中，會保持透明度的狀況更新。」

儘管在製藥行業來說，在後期測驗中緊急喊停很正常，但今年新冠肺炎疫苗以前所未有的速度開發中，嬌生公司研發中斷對社會大眾來說，加劇了對疫苗安全性的疑慮。嬌生公司強調，這些都是臨床實驗中可能出現的正常狀況，且這僅是暫停實驗，並非監管機構要求全面中斷。

全球有數百家疫苗正在進行研發，但嬌生是少數已進入最終人體實驗階段的廠商。該公司從9月23日開始招募約6萬名參與者投入第三期臨床實驗。

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗試驗在9月初時也緊急喊停，當時以「例行性暫停」來針對該名女性受測者身上的不明不適感進行瞭解，外傳她當時併發橫斷性脊髓炎，可能由病毒感染所引起。在獨立安全審查委員會及監管機構「藥物及保健產品管理局」（MHRA）放行後，目前已恢復在英國的試驗。

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