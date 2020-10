英國再封城！強生頒布最新三級警報系統　「慢動作」防疫遭狠批

▲英國首相強生宣布頒布最新三級警報系統。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

英國首相強生12日宣布在境內導入新的三級警報系統,將疫情嚴峻程度不一的各個地區分為「中等」(Tier 1:Medium)、「高」(Tier 2:High)和「非常高」(Tier 3:Very High)三個不同等級,以「簡化」和「標準化」防疫措施。

綜合BBC與《衛報》報導,第一級「中等」級別的地區只要遵循現有的規定即可,這些地區的酒吧和餐館可以營業至晚上10點,「6人限聚令」也可以被鬆綁;英格蘭多數地區處於的第二級「高」級別限制相對較多,室內群聚必須遵守最多6人,且成員不得來自不同家庭的規定,但室外活動仍一切如常,

報導也稱,第三級「非常高」級別的地區十分嚴格,所有販賣酒精的商家、健身房、大型商場、賭場等必須關閉,無論是室內或室外的家庭互訪、群聚等活動一律不被允許,但商店、學校、大學可以繼續開放。目前只有利物浦(Liverpool)被列為「非常高」等級的地區。

Following Boris Johnson's three-tier lockdown system announcement, it has been revealed that the Prime Minister rejected calls from the govt’s scientific advisers to introduce a short, sharp lockdown across England 3 weeks ago.@ranvir01 has the latest from Westminster. pic.twitter.com/3ZLyvjUvJs