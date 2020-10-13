英國再封城！強生頒布最新三級警報系統　「慢動作」防疫遭狠批

▲英國首相強生宣布頒布最新三級警報系統。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生12日宣布在境內導入新的三級警報系統，將疫情嚴峻程度不一的各個地區分為「中等」（Tier 1：Medium）、「高」（Tier 2：High）和「非常高」（Tier 3：Very High）三個不同等級，以「簡化」和「標準化」防疫措施。

綜合BBC與《衛報》報導，第一級「中等」級別的地區只要遵循現有的規定即可，這些地區的酒吧和餐館可以營業至晚上10點，「6人限聚令」也可以被鬆綁；英格蘭多數地區處於的第二級「高」級別限制相對較多，室內群聚必須遵守最多6人，且成員不得來自不同家庭的規定，但室外活動仍一切如常，

報導也稱，第三級「非常高」級別的地區十分嚴格，所有販賣酒精的商家、健身房、大型商場、賭場等必須關閉，無論是室內或室外的家庭互訪、群聚等活動一律不被允許，但商店、學校、大學可以繼續開放。目前只有利物浦（Liverpool）被列為「非常高」等級的地區。

Following Boris Johnson's three-tier lockdown system announcement, it has been revealed that the Prime Minister rejected calls from the govt’s scientific advisers to introduce a short, sharp lockdown across England 3 weeks ago.@ranvir01 has the latest from Westminster. pic.twitter.com/3ZLyvjUvJs — Good Morning Britain (@GMB) October 13, 2020

強生在宣布最新的防疫措施時表示，這顯然不是英國人所想要擁有的生活方式，但若不好好控制疫情，流行病的爆發將造成大規模人員傷亡，而接下來的全面封鎖也可能帶來社會與經濟上的巨創，在這種情況下，政府不得不選擇走上這條狹隘的道路。

美國約翰霍普金斯大學統計顯示，英國的確診人數已破62萬，死亡病例也正朝4萬3000宗逼近。《每日郵報》報導，「緊急科學技術顧問」（SAGE）此前曾建議，9月21日就實行與5月一樣的封鎖措施，以及時制止疫情再度爆發。不過，該提議並未被強生採納，這一疏失遭工黨狠批「政府的行動實在太慢」。