淫牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾祭壇！大主教震怒　放火燒了

▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。（圖／St. Tammany Parish Sheriff' s Office）

記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安納州的37歲牧師查維斯（Travis Clark）找來2名色情片女演員，在聖彼得與保羅天主教堂（Sts. Peter and Paul Catholic Church）祭壇上大玩3P性虐，甚至錄影留念，3人全因猥褻罪被捕。此醜聞震驚當地，紐奧良教區大主教艾蒙德（Gregory Aymond）出面道歉，憤怒燒毀被褻瀆的祭壇。

綜合外媒報導，珀爾里弗（Pearl River）一位居民9月30日晚間近11時路過教堂，發現裡頭竟還亮著燈光，好奇地往玻璃門窗望去，卻目睹半裸的查維斯躺在祭壇上，身邊有2名穿著高跟鞋與緊身馬甲的女人，手中揮舞著情趣用品，正在發生性關係。此外，祭壇上的燈光全被打開，手機與相機都安裝在腳架上錄影中。

居民目睹此畫面，相當震驚，立刻錄影存證並且報警。牧師表示，23歲的梅莉莎（Melissa Cheng）與41歲的明蒂（Mindy Dixon）是他的客人與朋友。2名女子說，她們獲得查維斯許可，在教堂裡錄製「角色扮演」的畫面。

據悉，明蒂除了成人電影的工作以外，有時也會受聘扮演「施虐者」，與他人發生性關係。她案發前一天還在社群媒體上發文預告，自己正前往紐奧良地區，要與另外一名「施虐者」見面，一起「玷汙上帝的房子」。

警方指出，「發生在祭壇上的猥褻行為，在街上就可以清楚看見」，隨即以「在大眾可見的公共場所性交」為由逮捕3人。嫌犯全都面臨猥褻罪指控，情趣用品與錄影設備畫面也被沒收，作為證據。

據悉，3名嫌犯目前都已經保釋出獄，正在等待案件調查結果，而查維斯被捕隔天就遭革職。

大主教艾蒙德拍攝影片，向教區內的居民道歉，並稱查維斯的淫穢行為不僅可悲，也令人無法接受，「很多人感到憤怒、背叛與失望……我對於他的行為也深感憤怒。釐清細節後，我們把祭壇移除並燒毀了。我明天將會建造一座新的祭壇」。

Archbishop Gregory Aymond reconsecrated the church and a new altar at Sts. Peter and Paul Catholic Church in Pearl River... 由 Clarion Herald 發佈於 2020年10月10日 星期六

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