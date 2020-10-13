　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾祭壇！大主教震怒　放火燒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。（圖／St. Tammany Parish Sheriff`s Office）

▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。（圖／St. Tammany Parish Sheriff' s Office）

 記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安納州的37歲牧師查維斯（Travis Clark）找來2名色情片女演員，在聖彼得與保羅天主教堂（Sts. Peter and Paul Catholic Church）祭壇上大玩3P性虐，甚至錄影留念，3人全因猥褻罪被捕。此醜聞震驚當地，紐奧良教區大主教艾蒙德（Gregory Aymond）出面道歉，憤怒燒毀被褻瀆的祭壇。

綜合外媒報導，珀爾里弗（Pearl River）一位居民9月30日晚間近11時路過教堂，發現裡頭竟還亮著燈光，好奇地往玻璃門窗望去，卻目睹半裸的查維斯躺在祭壇上，身邊有2名穿著高跟鞋與緊身馬甲的女人，手中揮舞著情趣用品，正在發生性關係。此外，祭壇上的燈光全被打開，手機與相機都安裝在腳架上錄影中。

居民目睹此畫面，相當震驚，立刻錄影存證並且報警。牧師表示，23歲的梅莉莎（Melissa Cheng）與41歲的明蒂（Mindy Dixon）是他的客人與朋友。2名女子說，她們獲得查維斯許可，在教堂裡錄製「角色扮演」的畫面。

據悉，明蒂除了成人電影的工作以外，有時也會受聘扮演「施虐者」，與他人發生性關係。她案發前一天還在社群媒體上發文預告，自己正前往紐奧良地區，要與另外一名「施虐者」見面，一起「玷汙上帝的房子」。

警方指出，「發生在祭壇上的猥褻行為，在街上就可以清楚看見」，隨即以「在大眾可見的公共場所性交」為由逮捕3人。嫌犯全都面臨猥褻罪指控，情趣用品與錄影設備畫面也被沒收，作為證據。

據悉，3名嫌犯目前都已經保釋出獄，正在等待案件調查結果，而查維斯被捕隔天就遭革職。

大主教艾蒙德拍攝影片，向教區內的居民道歉，並稱查維斯的淫穢行為不僅可悲，也令人無法接受，「很多人感到憤怒、背叛與失望……我對於他的行為也深感憤怒。釐清細節後，我們把祭壇移除並燒毀了。我明天將會建造一座新的祭壇」。

Archbishop Gregory Aymond reconsecrated the church and a new altar at Sts. Peter and Paul Catholic Church in Pearl River...

Clarion Herald 發佈於 2020年10月10日 星期六

►牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋
 

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
騎車「拿起」手機罰1千　放手機架使用是否違法？交警給答案
前國台辦官員曝「和平統一可能機率」！　指出第三條路
官方提前洩密！　iPhone 12 「剪瀏海」了
嘎嘎退團5年「改當上班族」！領低薪現況曝…爸媽怒：讓家族蒙羞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

印度兵開5槍「爆頭」指揮官秒逃！軍警在兵工廠狂搜36hrs↑抓不到

浣熊鑽-18°C貨櫃「偷渡到越南」！坐船35天狂吃冷凍肉　員工嚇瘋

牙痛5天快崩潰！他狂抹「持久凝膠」想舒緩　慘被2警護送飆車送醫

她偷走「龐貝古物」衰運15年！歸還苦求「擺脫詛咒」　超慘遭遇曝

《衛報》：「中國野心」是拜登勝選最大威脅　台灣議題成焦點

牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

吉爾吉斯示威延燒「進入緊急狀態」！前總理驚躲暗殺　座車被槍轟

在家開趴！她回房慘被「賓客爬床硬上」　男友喝茫…在沙發上睡死

俄羅斯邀會談　亞塞拜然、亞美尼亞協商10小時「同意停火」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

拜登一路領先穩上？民主黨忘不了「4年前創傷」大選前夕超焦慮

老翁路口遭撞以為沒事　返家秒倒玄關「休克亡」...陳屍6日被發現

大馬疫情四起！吉隆坡等地「有條件」行動管制兩週　超市現購物潮

22歲孕婦被「剖腹取嬰」慘死　7個月嬰喪命...母控訴：兇手是朋友

嬌生新冠疫苗臨床實驗全面喊停！　參與者出現「未能解釋」疾病

淫牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾祭壇！大主教震怒　放火燒了

5歲男童1打4毫髮無傷！靠「玩具車」英勇擊退4持槍歹徒

拿球棒狠K貓狗！變態男「挖出心臟」吞下肚…女友嚇傻急報警

美大選在即！　韓駐美大使：新總統無暇顧及兩韓問題

力挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

台灣機能紡織強　賴清德：球員穿MIT球衣表現會更好！

撞倒機車卡底盤強開3公里落跑　恐怖駕駛強拖行引燃火燒車全毀

日本11月要辦體操四國邀請賽　選手免隔離被視奧運疫情試金石

最好聽牛叫聲？藍寶堅尼「830匹SCV12賽車」最終測試超殺

Apple Watch耗電嚴重！蘋果急推watchOS 7.0.2修補問題

好市多辦會員「繳千元年費」不划算？　網揭：這2種人最快回本

女星遇恐怖情人「差點被殺掉」　被反鎖關在家…憂鬱症復發！

深喉嚨爆料！「中天關定了」　羅智強預言：下步就是「這家電視台」

說・流行／Marc Jacobs「雙頭熊熊」系列登台　藝術潮T、超Ｑ配件很好入手

深圳GDP超車香港　林鄭：不介意被超越「港深未必有直接競爭」

國際熱門新聞

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

毀滅影像曝！超大質量黑洞恐怖「吸吞星體」

美計畫對台7項軍售　3項通知已送國會

拜登又亂講話：你正嘗試你的乳房

美超過730萬人已投完總統大選

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

庫克群島新總理　身兼17個部長

拜登3驗新冠肺炎　結果出爐

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段

女偷龐貝城碎片　召厄運得兩次乳癌

BTS韓戰言論惹怒中國網友　趙立堅回應了

蘋果、科技股領漲！那指再創單日最佳走勢

網紅誆「有炸彈」搶銀行　軍警出動

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

更多熱門

相關新聞

淫教主少龍現身　法院開羈押庭

淫教主少龍現身　法院開羈押庭

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，涉嫌從2016年起，自創「仙女班」，灌輸仙女「精液可提升修行」等觀念，強行摸、吸6名仙女胸部，還企圖性侵因不舉而未遂，台北地檢署12日起訴少龍並請求法院重判，今天將遭收押近4個月的少龍提訊到法院，法官將開庭決定，是否繼續羈押因腎臟等疾病而健康日衰的少龍。

少女廟前吃早餐　色廟公拉她進小房間亂摸

少女廟前吃早餐　色廟公拉她進小房間亂摸

少龍信徒「這東西很噁心」求檢警幫忙丟

少龍信徒「這東西很噁心」求檢警幫忙丟

跑到國小脫褲子　台南男3個月去2次

跑到國小脫褲子　台南男3個月去2次

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

關鍵字：

教堂天主教3P猥褻

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面