全球死亡數剛破100萬！世衛反稱：現在不應該封鎖疫情

▲全球疫情再起，死亡人數已突破107萬人。（圖／路透）



文／中央社日內瓦12日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）權威專家警告，不應以封鎖措施作為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的主要方法。他聲稱封鎖措施恐加劇貧窮。

世衛冠狀病毒特使納巴羅（David Nabarro）告訴英國週刊「觀察者」（The Spectator）：「我們在世衛不提倡以封鎖措施，作為控制這種病毒的主要方法。」

納巴羅指出，封鎖措施對貧窮社群產生劇烈衝擊，導致他們易受貧困傷害。他提及：「封鎖措施只會造成一個後果，那就是使窮者更窮，你永遠不得輕視這個後果。」

他指稱：「端看目前貧窮水平。我們似乎可能在明年前看到世界貧窮加倍。我們可能也會看到兒童營養不良至少加倍。」

納巴羅表示，依賴旅遊業的國家，特別受到嚴格限制措施衝擊。他指出：「打個比方，看看加勒比海或太平洋的旅遊業現況就可一窺端倪，因為人們目前沒有度假。」

上述聲明顯示世衛防疫建議出現大轉彎。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）7月曾指出：「我們都希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖，任何人都不想這樣（封鎖）。但在某些情況下，這可能是唯一選擇。」「一旦封鎖結束，這項疾病反彈的風險始終存在。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月時則建議，各國應該慢慢解封。

譚德塞當時提及，封鎖期間，各國必須實施擴大衛生部門訓練及加快檢測速度等措施，接著再考慮結束封鎖。

他表示：「這些措施是抑制及阻止傳播的最好方法，如此一來，當限制解除時，冠狀病毒疫情才不會捲土重來。」

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