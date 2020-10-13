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拜登一路領先穩上？民主黨忘不了「4年前創傷」大選前夕超焦慮

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▲▼美國總統大選,辯論會,拜登（圖／路透社）

▲儘管拜登在大多數民調中一路領先，民主黨仍感到焦慮。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美國11月3日將迎接總統大選，儘管拜登在全國民調、大多數搖擺州與幾乎各類議題的支持度都勝過總統川普，但民主黨人士對於希拉蕊（Hillary Clinton）4年前的挫敗依然記憶猶新，對於他們而言，那次經驗彷彿揮之不去的創傷，隨著大選日越來越接近，焦慮感也持續加劇。

根據CNN，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac university）於7日公布民調顯示，拜登在佛州以51％支持率勝過川普的40%。由於兩黨過去在該州差距都非常接近，因此許多人認為，這顯示拜登的優勢正在擴大中。

但是，自由派人士紛紛在社群媒體上高呼「忽略民調」、「不要自滿」，甚至透露出些許憤怒。許多支持拜登的草根團體也仍全力敦促年輕進步派選民投票。報導指出，上述緊張反應很大一部分是為了防止選民太過自負，篤信拜登已經勝券在握，最後重蹈覆轍。

▲拜登，民主黨支持者，年輕選民。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界大多認為拜登勝選機率較高，但對於歷經2016年希拉蕊挫敗的民主黨而言，卻不敢掉以輕心。（圖／達志影像／美聯社）

對於歷經2016年挫敗的民主黨團隊而言，即使只是最輕微程度的積極，也會使他們退縮。前總統歐巴馬首席策略師阿克塞爾羅（David Axelrod）指出，隨著大選日逼近，也引發不確定性的複雜程度。疫情與共和黨質疑大選等等，都被視為可能影響因素。

自由派智庫「美國進步中心」（CAP）主席坦登（Neera Tanden）長期擔任希拉蕊的幕僚，因為上屆大選的失望感到「靈魂崩潰」、「迷信且焦慮」甚至難以成眠。她談到川普連任的可能性時說，「如果我告訴你，你的房子明天會爆炸的機會只有25％，你肯定不會放心。我認為，這就是正在發生的事情」。

但是，蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）所長穆雷（Patrick Murray）認為，拜登支持者不太可能因為自滿而沒有投票，因為今年的選民驅動力與4年前大不相同，「人們（2016年時）待在家裡，一部分是因為他們沒有強烈地感覺到，任何一位候選人將以有意義的方式改變他們的生活」。

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