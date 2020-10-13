　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織（WHO）特使納巴羅（David Nabarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛組織（WHO）特使納巴洛，反對把封城措施當作防堵疫情的最主要手段。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）權威專家首次警告，「不應將封鎖措施當作控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的主要方法」，因為此舉會加劇貧窮。此一論調與過去幾個月來的官方態度出現鮮明反差，美國總統川普也迅速在推特回應，「WHO承認我是對的了」。

綜合外電報導，WHO冠狀病毒特使納巴洛（David Nabarro）接受英媒《觀察者》（The Spectator）訪問時，指出「我們WHO不提倡將封鎖措施，作為控制病毒傳播的主要方法。」他解釋封鎖政策會對特定社群造成嚴重衝擊，如脆弱的貧窮群體在封鎖限制下，會比相對富有的群體更容易受到傷害，「封鎖措施只會造成一個後果，那就是貧者愈貧，你永遠不能輕忽這樣的後果。」

▲▼世衛組織與秘書長譚德塞有可能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透社）

▲譚德塞與WHO多次讚揚中國嚴格執行封城所取得的防疫後果。（圖／路透社）

貧窮人口與程度將可能在不久的將來出現「倍數成長」的現象，納巴洛表示以目前貧窮水準而言，這一點很有可能發生，甚至連帶出現倍量的兒童營養不良。此外，觀光旅遊業為大宗的國家，尤其是封鎖措施下的首當其衝者，諸如加勒比海及東南亞等觀光旅遊天堂，在沒有旅客度假的情況下，影響尤其嚴重。

納巴洛點出封鎖措施造成的後果，與WHO近幾個月的防疫論調出現反差。今年3月，WHO秘書長譚德塞雖表示各國應「逐步解封」，但他也指出封鎖期間，需等到各國擴大實施衛生部門訓練，以及加快篩檢速度等相關措施，再行考慮結束封鎖，「這些措施是抑制和阻止傳播的最佳解，等到限制解除後，疫情就不會捲土重來。」

▲▼川普自行宣布免疫。（圖／路透）

▲川普要求民主黨主政的州把大門打開。（圖／路透）

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，希望各國避免全國進入封鎖狀態，但在某些情況下，此方法可能是唯一選擇，但「封鎖結束後，疾病反撲的風險仍會存在。」

WHO過去盛讚中國封鎖措施取得的防疫後果，如今論調大轉彎，使得一向不斷淡化疫情嚴重性的川普得以在推特發文，「WHO就在剛剛承認我是對的。封鎖措施把全世界的國家給害死了，解藥不能夠比問題本身更糟糕。民主黨州長們，把你們的州打開，把紐約打開。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
酷炫難過哭了！　孫生「真的看不下去」砲轟瑋哥：整天裝可憐自己
景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生
美國計畫對台灣再推動7項軍售　3項通知已送國會
南鐵地下化2抗爭戶「半夜突遭強拆」！　學生守屋內爆警民衝突
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書2天內成功粉絲破萬　駐荷代表：明年元旦守諾跳海冬泳

比利時「日增4000例」疫情再起　專家討論重返封城可能性

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

毀滅影像曝！超大質量黑洞吸吞星體　重力拉扯物體全部「麵條化」

科技股領漲！蘋果「漲收逾6％」跑贏大盤　那指再創單日最佳走勢

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」　開跑3場大型造勢活動

拜登3驗新冠肺炎「結果出爐」　競選團隊發布簡短說明

美國計畫對台灣再推動7項軍售　3項通知已送國會

最狂1人政府…庫克群島新總理上台　17個部會首長都自己兼任

拜登賓州造勢又亂講話　對水管工人說「你嘗試你的乳房」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

疑遭惡意逼車！男猛拉門想理論 被對方無視「逆向開走」甩落地

臉書2天內成功粉絲破萬　駐荷代表：明年元旦守諾跳海冬泳

比利時「日增4000例」疫情再起　專家討論重返封城可能性

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

毀滅影像曝！超大質量黑洞吸吞星體　重力拉扯物體全部「麵條化」

科技股領漲！蘋果「漲收逾6％」跑贏大盤　那指再創單日最佳走勢

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」　開跑3場大型造勢活動

拜登3驗新冠肺炎「結果出爐」　競選團隊發布簡短說明

美國計畫對台灣再推動7項軍售　3項通知已送國會

最狂1人政府…庫克群島新總理上台　17個部會首長都自己兼任

拜登賓州造勢又亂講話　對水管工人說「你嘗試你的乳房」

明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包 IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背

蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

30hrs殺光母子4人！恐怖「酸湯子」再奪8命　毒性是砒霜20倍以上

臉書2天內成功粉絲破萬　駐荷代表：明年元旦守諾跳海冬泳

比利時「日增4000例」疫情再起　專家討論重返封城可能性

太空人再遭一棒制裁！　美冠G2光芒4比2贏球取二連勝

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

前胸、後背狂長痘痘怎麼辦？　專業皮膚科醫師提醒日常最忌3習慣

景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

國際熱門新聞

拜登又亂講話：你正嘗試你的乳房

美計畫對台7項軍售　3項通知已送國會

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

庫克群島新總理　身兼17個部長

美超過730萬人已投完總統大選

拜登3驗新冠肺炎　結果出爐

女偷龐貝城碎片　召厄運得兩次乳癌

BTS韓戰言論惹怒中國網友　趙立堅回應了

N號房創始人　遭求處無期徒刑

日本擬用大型無人機加強海巡

毀滅影像曝！超大質量黑洞恐怖「吸吞星體」

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

為川普祈禱　鐵粉不吃不睡猝死

蘋果、科技股領漲！那指再創單日最佳走勢

更多熱門

相關新聞

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，總統川普最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗結果呈陰性。川普前一日表示自周一開始，將連續在3地舉辦3場大型競選造勢活動，並表示自己已經不具傳染性，而且搞不好已經免疫，「我似乎是，不知道，可能會免疫很長一段時間，或只是短時間，有可能是一輩子，沒人真的知道。」

拜登3驗新冠肺炎　結果出爐

拜登3驗新冠肺炎　結果出爐

拜登又亂講話：你正嘗試你的乳房

拜登又亂講話：你正嘗試你的乳房

明年若能出國最想去哪玩？網全推「聖地」

明年若能出國最想去哪玩？網全推「聖地」

美超過730萬人已投完總統大選

美超過730萬人已投完總統大選

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒封鎖封城世衛組織WHO川普

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面