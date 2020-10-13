WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

▲世衛組織（WHO）特使納巴洛，反對把封城措施當作防堵疫情的最主要手段。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）權威專家首次警告，「不應將封鎖措施當作控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的主要方法」，因為此舉會加劇貧窮。此一論調與過去幾個月來的官方態度出現鮮明反差，美國總統川普也迅速在推特回應，「WHO承認我是對的了」。

綜合外電報導，WHO冠狀病毒特使納巴洛（David Nabarro）接受英媒《觀察者》（The Spectator）訪問時，指出「我們WHO不提倡將封鎖措施，作為控制病毒傳播的主要方法。」他解釋封鎖政策會對特定社群造成嚴重衝擊，如脆弱的貧窮群體在封鎖限制下，會比相對富有的群體更容易受到傷害，「封鎖措施只會造成一個後果，那就是貧者愈貧，你永遠不能輕忽這樣的後果。」

▲譚德塞與WHO多次讚揚中國嚴格執行封城所取得的防疫後果。（圖／路透社）

貧窮人口與程度將可能在不久的將來出現「倍數成長」的現象，納巴洛表示以目前貧窮水準而言，這一點很有可能發生，甚至連帶出現倍量的兒童營養不良。此外，觀光旅遊業為大宗的國家，尤其是封鎖措施下的首當其衝者，諸如加勒比海及東南亞等觀光旅遊天堂，在沒有旅客度假的情況下，影響尤其嚴重。

納巴洛點出封鎖措施造成的後果，與WHO近幾個月的防疫論調出現反差。今年3月，WHO秘書長譚德塞雖表示各國應「逐步解封」，但他也指出封鎖期間，需等到各國擴大實施衛生部門訓練，以及加快篩檢速度等相關措施，再行考慮結束封鎖，「這些措施是抑制和阻止傳播的最佳解，等到限制解除後，疫情就不會捲土重來。」

▲川普要求民主黨主政的州把大門打開。（圖／路透）

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，希望各國避免全國進入封鎖狀態，但在某些情況下，此方法可能是唯一選擇，但「封鎖結束後，疾病反撲的風險仍會存在。」

WHO過去盛讚中國封鎖措施取得的防疫後果，如今論調大轉彎，使得一向不斷淡化疫情嚴重性的川普得以在推特發文，「WHO就在剛剛承認我是對的。封鎖措施把全世界的國家給害死了，解藥不能夠比問題本身更糟糕。民主黨州長們，把你們的州打開，把紐約打開。」