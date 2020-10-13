快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」　開跑3場大型造勢活動

▲美國總統川普周一（12日）前往佛州造勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，總統川普最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗結果呈陰性。川普前一日表示自周一開始，將連續在3地舉辦3場大型競選造勢活動，並表示自己已經不具傳染性，而且搞不好已經免疫，「我似乎是，不知道，可能會免疫很長一段時間，或只是短時間，有可能是一輩子，沒人真的知道。」

康利釋出最新檢驗結果，指出川普最新結果為「陰性」，團隊除了多次進行篩檢以外，也利用包括病毒含量、核醣核酸、聚合酶鏈鎖反應（PCR）等監測方式在內的各項數據，作為確認總統是否已經病癒的標準，「（我）已經告知醫療團隊的評定結果，總統對他人不具有傳染力。」

陰性結果消息傳出後，川普於台灣時間上午5點42分發布最新推文，「世界衛生組織（WHO）就在剛剛承認我是對的，封城把全世界的國家給害死了，解藥不能夠比問題本身更糟糕。民主黨州長們，把你們的州打開，把紐約打開。」

▼川普最新檢驗結果為陰性。（圖／翻攝自推特「@BMorgenstern45」）

川普上周末接受《福斯新聞》報導表示，他已經接受的篩檢過程是最高標準，參考依據嚴謹，而且自我感覺良好，但當時他和康利的口徑一致，雙方皆不正面提出篩檢結果是否為陰性，「我似乎是，不知道，可能會免疫很長一段時間，或只是短時間，有可能是一輩子，沒人真的知道。」

美東時間周一（12日），川普已經搭機飛往佛羅里達州進行他「病癒復出」後，第一場的大型競選造勢活動。接下來2天，預計將陸續前往賓夕法尼亞州與愛荷華州，與川普支持者們見面。

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