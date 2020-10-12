　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國公務船「施壓」釣魚台海域　日本擬用大型無人機加強海巡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲MQ-9B SeaGuardian,海上衛士無人機。（圖／ General Atomics）

▲MQ-9B「海上衛士」無人機。（圖／ General Atomics）

文／中央社記者楊明珠東京專電

日本媒體報導，由於中國船隻在日本近海所帶來的威脅增大，海上保安廳（類似海巡署）考慮引進大型無人偵察機，以加強針對海上違法捕撈、犯罪或不明船隻的監視、巡邏。

「每日新聞」報導，中國船隻的威脅增大，日本近海局勢趨於緊張，日本海上保安廳（海保廳）考慮引進大型無人機加強海巡，15日開始進行無人機飛行實驗。

海保廳所使用的無人機是美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）製造的「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機，全長11.7公尺、寬24公尺。這是2009年開發的無人偵察機，是美國海關與邊境保護局（CBP）用於美國與墨西哥、加拿大邊境附近取締海上走私、偷渡的機種。

「海上衛士」機體安裝有紅外線攝影機、海洋雷達，飛行時間約35小時，比飛行員駕駛的飛機飛行時間還長。

海保廳預定以青森縣八戶市的海上自衛隊八戶航空基地為據點，實施大型無人機的實驗，將在日本東北的三陸外海、小笠原群島（隸屬於東京都）周邊的防衛省（國防部）訓練區實施無人偵察機飛航訓練，到11月10日之間，總共將飛行150個小時。

屆時將把內部設計成駕駛員座艙的貨櫃放在八戶航空基地，通用原子航空系統公司的駕駛員及操控員藉由衛星進行無線操作。為了防止衛星出狀況，無線的功能無法運作時，內部設有可返回的程式。

2016年日本內閣會議決議，將加強海洋的監視與調查體制，引進無人偵察機。因為無人機的監視範圍比船隻還廣，也可解決人手不足的問題。

海保廳目前是以有人的巡邏船與飛機進行海上偵察業務。飛機當中，除直升機外，共有6架，但需定期維修，所以實際運用的是3架，幾乎每天出動偵監。

一架偵察機需2名駕駛員及地勤人員、通訊士、探索雷達士等共5人。考慮到駕駛員會疲勞，規定飛行時間一天8小時，監視活動因此受限。

海上保安廳長官奧島高弘表示，無人偵察機的續航時間長，不論晝夜都可因應，經實驗後如果證明效果夠大，將研議是否引進。

報導說，在釣魚台列嶼海域周邊，通過日本「領海」外側鄰接海域的中國公務船年年增加。今年觀察到中國公務船連續111天航行，創新紀錄。雖然外國船隻在鄰接海域可自由通行，但一般認為，中國此舉是想加強對日本的施壓力道。

而且，中國公務船逐漸大型化，起初比日本海保廳的巡邏船小，但中國海警局2018年7月納入軍方指揮下後，有3000噸級的巡邏船。

海保廳為進行釣魚台列嶼的海巡，部署的10艘巡邏船每艘都是1000噸級的，噸數低於中國巡邏船。而且有的中國船搭載著類似機關砲的武器。

►秋冬必備潤澤神物！雅詩蘭黛「全新小棕瓶」下殺5.9折

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
宜蘭近海深夜4.9極淺層地震！　雲林以北「有感抖動」
雨後「甩晃」地震1秒！北部23:39有感地震　網傻：超搖
23:39北台灣有感地震　深夜上下狂抖動！初判宜蘭4級以上
月薪5萬過最爽！住1萬5套房「剩下全揮霍」…網看IP位置秒懂
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女觀光客竊龐貝城碎片召厄運得了兩次乳癌　15年後乖乖歸還

中國公務船「施壓」釣魚台海域　日本擬用大型無人機加強海巡

N號房創始人「godgod」　遭南韓檢察官求處無期徒刑

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

越南暴雨奪20命！10萬棟房屋受損　災民水中「露頭」苦等救援

連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

女觀光客竊龐貝城碎片召厄運得了兩次乳癌　15年後乖乖歸還

中國公務船「施壓」釣魚台海域　日本擬用大型無人機加強海巡

N號房創始人「godgod」　遭南韓檢察官求處無期徒刑

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

越南暴雨奪20命！10萬棟房屋受損　災民水中「露頭」苦等救援

連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

甜美女星爆真空癖「不愛穿內褲」　小學懷星夢勤養好身材

週年慶買氣爆發「高單價家電加持！」Global Mall業績成長一成

明年若能出國最想去哪玩？　網超嗨全推「聖地」：唯一信仰

快訊／宜蘭近海深夜4.9極淺層地震！　雲林以北「有感抖動」

快訊／雨後「甩晃」地震1秒！北部23:39有感地震　網傻：女兒都嚇哭了

快訊／23:39北台灣有感地震　深夜上下狂抖動！初判宜蘭4級以上

康軒逼懷孕女員工離職！8年前黑歷史遭起底　法院判賠40萬

《多情城市》前女友登場！　夏宇禾被謾罵…GINO心疼：她真的滿有種

「這家鹹酥雞很難吃，但我想再買」台南女大生親訴原因讓網哭了

外國人呆站賣場外「沒戴口罩不能進去」　巧遇本土劇男神救援！

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

女子被家貓咬傷身亡！屍檢死於變異狂犬病

印度兵爆頭指揮官　躲36hrs↑抓嘸

12歲妹自拍驚見草叢有人　一回頭...他全裸衝出

FBI搜家完...美孔學院「中代表」突身亡

15歲電腦天才去世7年後治癒罕病童　教廷冊封真福者

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

川普：身上已無病毒，可能擁有免疫力

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

川普手貼神秘OK繃　最新病況曝光

女粉絲捧胸求簽名　饒舌歌手下筆後急刪文

金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」

首例！他確診沒這些症狀　但說話行走困難

北韓飛彈全球最大！美專家稱「怪物」...嚇呆

更多熱門

相關新聞

載人戰機成本高　日考慮進無人機

載人戰機成本高　日考慮進無人機

日本前防衛大臣河野太郎（Taro Kono）為減少成本以及人力，曾考慮引進無人機，用來作為日本自衛隊F-2戰機退役後的下一代戰機。但日本先前退出陸基神盾系統（Aegis Ashore），導致防衛省內部意見混亂；加上沒有製造無人機的經驗，下一代戰機的替代方案仍在討論中。

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

400無人機排出6字　萬人激動哭了

400無人機排出6字　萬人激動哭了

無人機當保全　飛來飛去幫你看家

無人機當保全　飛來飛去幫你看家

無人機阻止大白鯊襲擊衝浪冠軍

無人機阻止大白鯊襲擊衝浪冠軍

關鍵字：

釣魚台無人機

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面