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N號房創始人「godgod」　遭南韓檢察官求處無期徒刑

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▲▼N號房GODGOD長相公開。（圖／達志影像）

▲N號房聊天室創建人godgod今年5月曾以真面目面對媒體。（圖／達志影像）

文／中央社

韓國今年初爆出N號房事件，部分嫌犯涉嫌脅迫被害女性拍攝性剝削影片，並利用通訊軟體匿名聊天室販賣流通，韓國檢方今天對相關聊天室創建人godgod求處無期徒刑。

韓聯社報導，大邱地方法院今天開庭審理化名godgod在網路上活動的24歲男大學生文亨旭（譯音）相關案件，檢方依文亨旭涉嫌違反兒童及青少年保護法等相關法規，對其求處無期徒刑，並要求法院下達感化令、穿戴電子裝置命令、限制就業命令等。

檢方在庭上表示，被告為滿足個人私欲，有計畫地犯案，造成許多人受害，並持續因影片流通而受到傷害，因此提出求處上述刑責。

根據檢方調查，文亨旭涉嫌自2017年1月至今年初脅迫21名兒童、青少年自行拍攝性剝削影片，根據他製作、持有的影片數量，次數多達1275次。

此外，他在2018年9月至2019年3月間，涉嫌以散布性剝削影片，威脅3名被害青少年的父母。2018年11月涉嫌脅迫2名被害人自行在身上以凶器刻下文字。2018年9月至2019年7月間，以假網址連結騙取8名被害人個資，盜用其中4人的社群網站帳戶。

2019年2月至今年1月間，文亨旭化名godgod，利用通訊軟體telegram開設聊天室，上傳散布3762個性剝削影片及照片；並涉嫌與其他6名共犯共謀，為製作性剝削影片，對兒童或青少年進行性侵或類似性行為未遂。

檢方6月初以涉嫌違反兒童及青少年性保護相關法律及特殊傷害等12項罪嫌為由，將文亨旭送交法院審判。

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