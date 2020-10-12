連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

▲川普感染新冠病毒後宣布自己免疫。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度泰倫加納邦（Telangana）一名38歲農民拉朱（Bussa Krishna Raju）11日因心臟驟停去世。當地媒體稱，拉朱生前瘋狂崇拜美國總統川普，不僅曾在家中豎立塑像，去世前幾天他還不吃不睡，每日為染疫的川普祈禱。

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，拉朱的友人表示，自從川普月初宣布自己確診感染新冠病毒疾病後，拉朱的心情一直非常不安和沮喪。與拉朱同村的友人說，「過去3、4天裡，拉朱熬夜又挨餓，只為了替川普的健康祈禱。」

據稱，拉朱生前一直是川普鐵粉，2019年川普生日當天，拉朱更在家裡力起一座6英尺高的川普雕像。外媒報導說，自從川普當選總統後，拉朱就把川普當成神來供奉，會將川普照片放置在神龕中頂禮膜拜。

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