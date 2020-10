連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

▲川普感染新冠病毒後宣布自己免疫。(圖/路透)



記者王致凱/綜合報導

印度泰倫加納邦(Telangana)一名38歲農民拉朱(Bussa Krishna Raju)11日因心臟驟停去世。當地媒體稱,拉朱生前瘋狂崇拜美國總統川普,不僅曾在家中豎立塑像,去世前幾天他還不吃不睡,每日為染疫的川普祈禱。

綜合新德里電視台(NDTV)等印度媒體報導,拉朱的友人表示,自從川普月初宣布自己確診感染新冠病毒疾病後,拉朱的心情一直非常不安和沮喪。與拉朱同村的友人說,「過去3、4天裡,拉朱熬夜又挨餓,只為了替川普的健康祈禱。」

據稱,拉朱生前一直是川普鐵粉,2019年川普生日當天,拉朱更在家裡力起一座6英尺高的川普雕像。外媒報導說,自從川普當選總統後,拉朱就把川普當成神來供奉,會將川普照片放置在神龕中頂禮膜拜。

►戴口罩也不會掉妝的素顏霜5.2折輕鬆入手

According to his friends, Bussa Krishna Raju was shocked after Trump tested positive for the COVID-19https://t.co/pPQVYTO9WA