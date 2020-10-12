搶在iPhone12之前開賣！　台灣大、中華電週四各推獨家5G手機搶客

▲Google 在台推出5G手機Pixel 5，本周四(15日)就能在通路買到。（資料圖片／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果首隻5G iPhone即將於周三（14）四凌晨發布亮相，邀函也用「Hi,Speed」（嗨，速度）為主訴求，不過說到速度，Android陣營的5G手機老早在市面上開賣，高階的包括三星Galaxy S20 FE 5G、Google的Pixel 5、Sony Xperia 5等，周四（15日）起，Pixel 5更是在通路可買到。

Google推出的5G手機定價還「兩萬有找」，在台上市的Pixel 5主打超廣角鏡、夜視功能再升級，定價為1萬8990 元，而Pixel 4a 5G 版為1萬5990 元、智慧音箱 Nest Audio更是只要3180 元，10月15日起由台灣大哥大電信通路獨賣。這也讓蘋果的iPhone 12定價頗受市場矚目。

台灣大哥大指出，15日當天上午在台北文創直營服務中心有開賣活動，除了Pixel 5，新款智慧音箱Google Nest Audio也同步開賣，現場還會提供50份好禮給現場申辦指定資費的Pixel 5消費者。而11月開賣的Google Pixel 4a 5G版，則可接受預約。

中華電信則宣佈周四（15日）開賣5G旗艦機Sony Xperia 5 II，Xperia 5 II主打Sony的Alpha單眼相機技術，提供Photo Pro模式與人眼、動物眼即時追蹤對焦。售價為2萬9990元，有5G的1399元方案，VIP客戶最高可折5千元，還有專案優惠價5990元（36個月租期）等。通路獨賣款為瑰蜜粉。