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越南暴雨奪20命！10萬棟房屋受損　災民水中「露頭」苦等救援

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▲▼越南水災。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲越南中部連日暴雨引發洪患。（圖／翻攝自Go Fund Me）

記者葉睿涵／綜合報導

越南中部6日起因受寒流與熱帶氣旋增強影響，連日暴雨不斷，引發的洪水和土石流已造成至少20人死亡、14人失蹤，受災戶共計超過10萬。氣象中心指出，由於雨勢在13日前暫時不會停止，因此死亡與受災人數仍會增加。

▲▼越南水災。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲越南中部的水災水深已達0.3至3公尺，共有超過10萬戶房屋受災。（圖／翻攝自Go Fund Me）

據《越南快訊》報導，在河靜（Tinh Ha Tinh）、廣南（Quang Nam）、廣平（Quang Binh）、承天順化省（Thua Thien Hue）、峴港（Da Nang）等地，水深已達0.3至3公尺，共有超過10萬戶房屋受災，在一些地區，更有上百戶房屋被淹沒在近4公尺深的水下，有些災民必須泅水求救或獲得民生物資。

▲▼越南水災。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲許多人民正泡在水中等待救援。（圖／翻攝自Go Fund Me）

據中央自然災害防治指導委員會統計，截至11日晚，單單廣治省（Quang Tri）就有至少6人死亡，而會安的廣南則通報有5人死亡，承天順化省有3人死亡，中部海岸的峴港、廣平和廣南以及中部高地的加萊（Gia Lai）、大叻（Dak Lak）和林洞（Lam Dong）分別有1人死亡。

▲▼越南水災。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲國防部已動員各方力量，以協助受災地區的人民。（圖／翻攝自Go Fund Me）

國防部已動員9600多名軍人、警員和志願者隨時待命，以協助受災地區的人民。越南國家災害反應和搜救委員會副主任阮玉紅表示，國防部已制定空運受困地區民眾的計劃，也正努力提供食物和其他必需品給受困地區的人民。目前，有關當局已疏散近5萬人。

美國國家水文氣象預報中心指出，東海上空正有一個熱帶低氣壓在逐漸生成，預計將在越南水域加強，成為今年的第七場風暴。氣象中心也警告，從現在到13日，承天順化省到廣南的降雨量將增至700毫米，廣治和廣義（Quang Ngai）的降雨量將達到600毫米。由於雨勢仍在持續，死亡、受災人數預計還會增加。

 

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