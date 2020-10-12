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怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

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▲電影魔戒系列戲迷的高姓男子，前年從網路購買魔戒精靈雙刀要收藏，賣家卻寄來2把已開鋒武士刀，地院二審改判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲美國33歲男子在家中「剁碎」兩隻寵物貓狗，並吃掉了牠們的心臟。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者張寧倢／綜合報導

美國猶他州33歲男子桑德斯（Bruce Anthony Saunders）在家中剁碎一隻狗與一隻貓，並且吃下牠們的心臟，現場留下的大量血跡讓女友以為桑德斯出事而報警，警方循線於7日將他逮捕歸案。桑德斯被以兩項虐待寵物與一項毀損財務罪名起訴，目前監禁於韋伯縣（Weber County）獄中。

根據《太陽報》報導，桑德斯在奧格登（Ogden）家中殺害一隻狗與一隻貓後，又剁碎了牠們，並且吃掉牠們的心臟，女友6日看見家裡留下的大量血跡，以為男友死亡，便趕緊打電話報警。警方到達現場時在浴缸裡發現了兩隻「被掏空」的狗和貓，旁邊還有一根沾滿鮮血的棒球棍，卻不見桑德斯蹤影。

據報導，桑德斯於5日自行打電話報案稱自己手指割斷，等員警抵達後，他卻說自己「剁碎」兩隻動物，並吃掉了心臟。但因為沒有搜索令，警方只能先離開他家，第二天接到女友報案後，就緊急發出逮捕令，並於7日將桑德斯逮捕歸案。

報導指出，猶他州獸醫實驗室對兩隻動物進行檢查，發現貓狗受到了多次打擊，導致多處的割傷傷口與重傷。奧格登警局調查主任布恩（Michael Boone）表示，目前尚不清楚桑德斯的犯案動機，我們沒有診斷他的心理健康。

根據報導，目前桑德斯被以兩項虐待寵物與一項毀損財務罪名起訴，監禁於韋伯縣（Weber County）獄中，保釋金額為1.25萬美金（約新台幣37萬元）。

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