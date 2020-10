怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

▲美國33歲男子在家中「剁碎」兩隻寵物貓狗,並吃掉了牠們的心臟。(示意圖/取自免費圖庫Pixbay)

記者張寧倢/綜合報導

美國猶他州33歲男子桑德斯(Bruce Anthony Saunders)在家中剁碎一隻狗與一隻貓,並且吃下牠們的心臟,現場留下的大量血跡讓女友以為桑德斯出事而報警,警方循線於7日將他逮捕歸案。桑德斯被以兩項虐待寵物與一項毀損財務罪名起訴,目前監禁於韋伯縣(Weber County)獄中。

根據《太陽報》報導,桑德斯在奧格登(Ogden)家中殺害一隻狗與一隻貓後,又剁碎了牠們,並且吃掉牠們的心臟,女友6日看見家裡留下的大量血跡,以為男友死亡,便趕緊打電話報警。警方到達現場時在浴缸裡發現了兩隻「被掏空」的狗和貓,旁邊還有一根沾滿鮮血的棒球棍,卻不見桑德斯蹤影。

據報導,桑德斯於5日自行打電話報案稱自己手指割斷,等員警抵達後,他卻說自己「剁碎」兩隻動物,並吃掉了心臟。但因為沒有搜索令,警方只能先離開他家,第二天接到女友報案後,就緊急發出逮捕令,並於7日將桑德斯逮捕歸案。

報導指出,猶他州獸醫實驗室對兩隻動物進行檢查,發現貓狗受到了多次打擊,導致多處的割傷傷口與重傷。奧格登警局調查主任布恩(Michael Boone)表示,目前尚不清楚桑德斯的犯案動機,我們沒有診斷他的心理健康。

根據報導,目前桑德斯被以兩項虐待寵物與一項毀損財務罪名起訴,監禁於韋伯縣(Weber County)獄中,保釋金額為1.25萬美金(約新台幣37萬元)。

