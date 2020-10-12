網紅欠債「潑汽油」搶銀行…謊稱要引爆炸彈！　5分鐘得手274萬

▲越南網紅馮氏勝（Phung Thi Thang，音譯）。（圖／翻攝自Facebook／Tôi Là Dân Hóc Môn）



記者張方瑀／編譯

越南一名曾上電視的正妹網紅馮氏勝因欠下大筆債務，竟選擇在10日戴著口罩搶銀行，並向行員表示身上有炸彈，最後得手20億越南盾（約台幣274萬元）。不過，馮氏勝在搭乘計程車換裝逃離時，在一間超市遭警方逮捕；她表示，因為演藝事業的收入不穩定才會出此下策。

▲馮氏勝曾上過幾個電視節目。（圖／翻攝自Facebook／Tôi Là Dân Hóc Môn）



根據《越南快訊》（VnExpress）報導，現年24歲的馮氏勝（Phung Thi Thang，音譯）曾上過幾個電視節目，希望能在演藝圈闖出名號，豈料星途不順，又欠下大筆債務，因此選擇鋌而走險搶銀行。馮氏勝10日戴著口罩進入越南新富區（Tan Phu）一間銀行，當時警衛表示午休時間不開放，但她說只是要進去拿遺留的東西。

▲馮氏勝逃跑不到3小時就被逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Tôi Là Dân Hóc Môn）



沒想到馮氏勝進去後直接走到櫃員面前，將一個大袋子放到桌上，要求行員將現金放入，同時佯稱自己的另外一個袋子裡裝著炸彈，並將大量汽油灑在櫃檯。行員只能一邊將現金放入袋中，一邊偷偷報警，最後馮氏勝在5分鐘內得手約20億越南盾。

馮氏勝離開銀行後先是轉乘多輛計程車，並在車內變裝，最後仍在一間超市中了警察得埋伏遭逮，逃跑時間僅短短不到3小時。

Em ấy đầu tư đi gameshow, mở kênh YouTube hát hò mãi mà không nổi, chỉ thấy đổ nợ nên mới đi cướp nhé! Các anh chụp hình cho em ấy chả có tâm gì cả #vgt014 由 Zanado 發佈於 2020年10月10日 星期六

►印尼辣妹騎車「屁股蛋上下晃」！裙撩到腰露出小丁 15秒影片瘋傳

►正妹拍綁架片想騙點閱 朋友假戲真做「真的爆頭」被棄屍街上

►才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」 以為發大財…竟是2具凹折屍

►小棕瓶下殺5.9折！划算到無法抗拒