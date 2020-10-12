床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

▲格蘭特留下許多張有關同志之間的性愛畫作。（圖／翻攝自DACS）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國20世紀著名畫家格蘭特（Duncan Grant）以肖像畫和風景出名，也有數量可觀的同志情愛畫作傳世。根據《BBC》的報導，退休的劇院設計師科茲（Norman Coates）自行承認，自己床底下收藏著格蘭特超過400多幅色情畫作，總市價超過200萬英鎊（約合新台幣7400萬元），「（藏在床下）相當合適，不是嗎？」

格蘭特出生於1885年，當時同性戀行為在英國會被定罪，因此所有戀情和畫作都不能公開於大眾。收藏家克拉克（Darren Clarke）表示，「這些情色畫作都是在1940到1950年代間完成。這是內心的生活，也是熱情，是他所感興趣的。」

在這些畫作中也有一個在當時非常強烈的主題，即描繪白人與黑人男性相處在一起的畫面。格蘭特有一名黑人朋友，是他的模特兒，同時也是一生的情人。兩人一起成為創作中的一部分，打破當時傳統與種族的藩籬。

格蘭特很清楚地知道，當時這些畫作可能送他進監獄，特意將畫作封標「私人圖紙」後，才送給藝術家好友勒巴斯（Le Bas），隨後在11年前輾轉流傳到科茲的床底下。

科茲解釋初衷，這些畫作代表同性戀歷史和藝術史的重要部分，需要被更多人看見和了解，「這些畫一直困擾著我，我一直在想該傳給誰。如果我不在此停止，傳遞可能持續幾個世紀。所以我想時候到了，世界已經改變了，格蘭特也已經離開很久了。」