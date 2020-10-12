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共機狂飛台灣「溫水煮青蛙式」逼統一　專家：盯著台灣下一步走向！

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▲▼109年度國慶大會預演,國軍CH-47SD吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者李毓康攝）

▲台海問題近期相當受到關注。（圖／記者李毓康攝）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著台灣國慶結束，中國的解放軍活動並未停歇，甚至從國慶當天就更加頻繁，如今更宣布即將軍演，最近一次則繞著金門飛行，路徑越來越大膽不遮掩。外媒評論《The Atlantic》分析，台灣就如同「冷戰遺物」一般，但卻是決定國際局勢未來的關鍵角色。

根據《The Atlantic》文中分析，過去幾十年來，台灣的問題牽扯著中美關係、台海關係，但凡跟亞洲事務有關，台灣幾乎都會名列其中。就在美國總統川普確診之後，國際局勢跟著受到更關注，中國是否趁隙提高軍備或是活動頻繁度，成為亞太地區國家的首要工作。

中國解放軍近期對台灣的動作頻頻，引起部分台灣人與政治人物的擔心，認為戰爭爆發的風險越來越大，或解讀成「中國開戰的一種暗示」。美國智庫布魯斯金學會（Brookings Institution）台灣問題高級研究專員布什（Richard Bush）就指出，中國領導人習近平之所以不斷加劇壓力，並不是軍事序幕「而是長期戰略」的一部分，這樣的戰略可以破壞台灣政府反對中國的堅持。

站在中國角度而言，台灣正朝著錯誤的方向走去，甚至支持獨立與認同自我，這樣的想法幾乎是威脅，於是出現對蔡英文政府的敵意。未來中國政府計畫擴大自身國際影響力，而台灣剛好就是「第一線」需要被解決的問題，且能夠證明大國之心的方式。

美國方面，如何在中美關係與台灣問題上取得平衡，也是未來新政府的一大課題，尤其若中國真的有所行動，連結太平洋地區國家的計畫，佔相當重要的一環。

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