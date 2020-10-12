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彭博：北京越說不是　全世界就越認同「台灣是一個國家」

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▲▼總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文曾在接受BBC採訪時表示，「我們沒有必要再次宣布自己是個獨立的國家，因為我們已經是了，我們稱自己為中華民國，台灣。」（圖／總統府提供）

記者王佩翊／編譯

台海局勢持續緊繃，10日適逢雙十國慶，北京當局再度表態要求各國遵守「一中原則」。《彭博》12日刊登駐台記者何貴森（Chris Horton）的報導，報導指出，北京當局如今越是告訴全世界「台灣不是一個國家」，中國的敵國就越會將台灣當作是一個國家。

根據《彭博》報導，北京駐新德里大使館在我國雙十國慶前曾經發函至各家印度媒體，要求不要將台灣稱作是一個國家，也不要稱「台灣地區領導人」蔡英文為總統。此事隨即造成當地反彈，許多印度人在中國大使館附近掛上印有中華民國國旗的橫幅，並透過社群軟體分享「#TaiwanNationalDay（台灣國慶日）」。

外交部長吳釗燮10日在外交部推特上寫道，「向來自全世界的朋友致敬，特別是印度，一起慶祝#TaiwanNationalDay。在大家的支持下，台灣在面對挑戰時，將會更有韌性，尤其是面對那些『迷失』的挑戰。」

報導指出，根據民調，越來越多的台灣人不想與中國統一，早就放棄了「反攻大陸」的目標。儘管北京當局對台獨劃紅線，警告台灣要是越線，很有可能激起武力犯台，但慶祝雙十國慶對蔡英文政府而言則具有戰略意義。蔡政府不但能迴避正式獨立的敏感問題，還能避免與中國大陸發生潛在性的毀滅衝突，同時為台灣提供掩護，以繼續創造獨特的政治與文化身分。

英國諾丁漢大學（Nottingham University）亞洲研究所（Asia Research Institute）
中國計畫主任蘇麗文（Jonathan Sullivan）稱，「台灣越來越懂得在這些『紅線』背後找到空間。」

北京當局長期以來使用武力威脅台灣，近日更是不斷派出解放軍機擾台，但台灣內部對於中國的認同感越來越低。蔡英文1月獲得壓倒性勝利後接受BBC的訪問，當時她說，「我們沒有必要再次宣布自己是個獨立的國家，因為我們已經是了，我們稱自己為中華民國、台灣。」報導也稱，蔡政府為了持續維護台灣的國家身分，也重新設計了護照，放大台灣字樣，並將中華民國字樣縮小。

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