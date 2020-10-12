燒成火柱！嗆昏前看見「戴安全帽的神」　受困20歲女淚：終於得救

記者張寧倢／綜合報導

南韓蔚山南區33層商住兩用公寓8日晚間11時發生火災，整棟大樓燒成橘紅色火柱，火舌還延燒到附近民宅，但因救災行動迅速，除了93人送醫外，並無人死於這場延燒15小時的惡火。被困在33層最頂樓的20歲李姓女子表示，當時因無法自主逃生，甚至產生了「乾脆跳下去」的想法，直到消防隊員破門而入，好像看見了「戴著安全帽的守護神」來救我一樣。

根據《朝鮮日報日文版》報導，李姓女子表示，9日凌晨0時20分自己已受困在33樓達1小時，因為無法從大門逃生，只能探出窗外等待救援，身旁的母親與阿姨也緊攀著窗戶呼吸，起初還覺得「再過一下子就會有人來救我」，但隨著體力逐漸減弱，3人開始變得絕望，甚至產生了「再也支撐不住了，乾脆就跳下去」的想法。

李姓女子表示，意識變得越來越模糊，聽到有人擊破玄關門進來的聲音，「在我要失去意識的時候，有人抓住了我，我還以為是戴著安全帽的守護神，後來就暈過去了。」等到李姓女子回過神才發現，自己人已經在1樓，戴著安全帽的神就是把她們3人從33樓背下來的消防隊員。

이번 울산 아르누보 화제에 사망자가 0명이랍니다. 수고하신 소방관분들께 박수를pic.twitter.com/luDROlyU6a — Sparrow (@gas6723) October 10, 2020

據報導，「戴著安全帽的神」是蔚山南部消防署的救難隊長李正宰以及包含尹漢熙、金浩植及趙在民3名救難人員。消防員金浩植表示，當時客廳已經起火、煙霧迷漫，打開了房間門後，看見3名女性在窗戶那邊艱難地呼吸著，情況非常危緊，就馬上給3人帶上了呼吸輔助器，並背著她們下樓。

報導指出，李姓女子表示，下樓時微微恢復意識，聽到消防人員說著「沒事、不要擔心」的話，覺得自己終於得救了，留下感激的淚水。金浩植表示，雖然穿著沉重裝備救援不太容易，但留在建築物裡繼續疏散居民的同僚們更辛苦，「這是全體隊員的功勞，做了應該做的事情卻被道謝，我反而更感激。」

▲南韓蔚山住商混合大樓受強風影響，殘餘火勢直到早晨仍在燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大樓約有380名住戶，火災造成共93人送醫，其中3人重傷，但所幸無人死亡，消防當局總共出動包括消防人員等1005人、148輛消防車、4架救難直升機，才撲滅這場燒了15小時多的惡火。