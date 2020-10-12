紐西蘭總理推「10年願景」力拼連任！強打防疫政績　選情看好

▲紐西蘭現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）



文／中央社記者丘德真雪梨12日專電

距離紐西蘭大選投票日不到一星期，不論是拼連任的現任總理阿爾登，還是爭取再度政黨輪替的在野黨黨魁柯林斯，均在最後階段卯足了勁。當地媒體認為阿爾登目前仍然選情看好。

紐西蘭大選將於星期六（17日）舉行投票，而前期投票亦已經於上星期一（5日）展開。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）今天刊登分析報導，隨著選戰進入最後衝線階段，拼連任的現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）主打紐西蘭未來十年的發展願景。

另外，爭取政黨輪替的在野國家黨（New Zealand National Party）領導人柯林斯（Judith Collins），則強調，要是由對手工黨（New Zealand Labour Party）和綠黨（Green Party of Aotearoa New Zealand）聯合執政的話，有可能會徵收財富稅，將不利部分民眾福祉。

報導指出，不論綠黨是否會和阿爾登所屬的工黨聯合執政，阿爾登成功連任機會頗高；而柯林斯的選情則不被看好，目標是要爭取避免慘敗。雖然如此，從阿爾登和柯林斯的言論看來，雙方目前仍然表現出勝負未定的姿態。

阿爾登今天將會出席電台廣播節目，以及位於紐西蘭第4大城漢密頓（Hamilton）的公開活動；而柯林斯將會前往第2大城基督城（Christchurch）造勢。在星期四（15日），二人將會出席公廣媒體「紐西蘭電視台」（TVNZ）舉行的電視辯論。

報導還指出，阿爾登將會延續她昨天於首都威靈頓（Wellington）造勢場合的主打議題，強調工黨政府抗疫有成，將會再加倍努力，讓社會繼續保持穩定。

阿爾登在造勢場合中表示，在過去3年擔任總理期間，讓她學到「當變局突如其來時有所作為，才是至關重要的」。

阿爾登解釋：「大家都能推出一長串政見，但要真正判別政府的實力，就要在災難發生的時候。」她還引用已故毛利族偉人赫納拉（James Henare）的話指出：「我們已經走到這一步了，必須繼續走下去；我們都做到這地步了，必須要做下去。」

阿爾登還提出了她的「2030年願景」（2030 vision），爭取讓貧困兒童人數減半、增加社會住宅供應以滿足需求、推動100%再生能源。

至於柯林斯和她所領導的國家黨陣營，則主攻財稅政策，並且在昨天宣布10月11日為「停止財富稅日」（Stop the Wealth Tax Day）。

雖然工黨已拒絕綠黨所提出「財富稅」（財產100萬紐幣以上課徵1%稅款；財產200萬以上課徵2%稅款），但柯林斯提醒，要是工黨有需要和綠黨聯合執政的話，工黨是有可能會承諾配合綠黨的訴求。

柯林斯說：「很多人擔心，如果在奧克蘭（Auckland）付清房貸，要退休了，在銀行又有些存款；那麼，要是夏（James Shaw，綠黨領導人）又成功上台（聯合）執政的話，這些人就要繳交財富歲了。」

「紐西蘭先驅報」指出，手上持有房地產的老年人口本來是國家黨的票源，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致不少老年人轉為支持工黨；故此，柯林斯強調反對財富稅的立場，明顯是試圖搶求流失的票源。

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