火箭流浪太空54年　11月飛入地球軌道成了「迷你月球」

▲NASA認為，1966年所發射的的「半人馬座」可能被誤認為是小行星「2020 SO」。（圖／翻攝自NASA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

NASA最近發現一顆「小行星」正向地球靠近，按軌跡來看很可能將在11月進入地球軌道後，短暫成為迷你月球。NASA的近地天體中心（CNEO）主任喬達斯（Paul Chodas）認為，這顆「小行星」有可能只是NASA 1966年發射探測器後遺留下來的太空垃圾。

據美聯社報導，這顆被天文學家命名為 2020 SO的「小行星」，根據亮度估計，大小約8公尺，長度不到10公尺。奇怪的是，它的移動速度比天然小行星慢得多，而且它與其他的小行星不同，任一平面都幾乎是圓形，運行軌道也與地球環繞太陽的軌道非常相似。

▲小行星2020 SO的環繞軌道。（圖／翻攝自NASA官網）

喬達斯由此推測，「2020 SO」極有可能是NASA於1966年9月20日所發射的「半人馬座」（Atlas LV-3C Centaur-D）火箭助推器。在當時，它的作用是推動「測量員2號」（Surveyor 2）探測器，並將其送上月球。在原定的計劃中，「半人馬座」將在探測器成功著陸月球後被廢棄。

不過，「測量員2號」的一個推進器在著陸途中點火失敗導致探測器撞向月球而宣告計劃失敗。與此同時，「半人馬座」火箭以垃圾的形式掠過月球，開始環繞太陽公轉，直到現在才被發現。

喬達斯表示，如果「2020 SO」確實是「半人馬座」，那就不用擔心它會撞擊地球。根據喬達斯的預測，「2020 SO」在11月中旬進入地球軌道後，將圍繞地球運行大約4個月，然後在明年3月返回自己的繞日軌道。

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