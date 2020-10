狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

▲一名才剛出生7天的女嬰,因為母親想要一雙新靴子,就被賤賣。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯一名25歲的母親佳德齊瓦(Luiza Gadzhieva)為了買一雙新靴子,竟將只有一週大的女兒以3000英鎊(約新台幣11萬元)賣出。儘管一些買家與反奴隸組織勸導她不要這麼做,但她仍表示,「誰都阻止不了我」,直到警方真的找上門將其誘捕,她才終於知錯並感到羞愧。

據英國《太陽報》報導,這名來自俄羅斯最南部達吉斯坦共和國(Respublika Dagestan)的年輕母親在為女嬰尋找養父母時,遇上了員警假扮的買家。她向警方收取3000英鎊(約新台幣11萬元)後,開了一張收據,並將女兒交給警方。她隨後被警方拘留,並在審訊過程中認罪。

