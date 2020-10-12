2歲「瘀青女嬰」被強灌止痛藥　多年後追查生父...發現驚人真相

▲14歲少女威爾金森尋親之路坎坷，發現生父是當年想要殺害她的兇手。示意圖。（圖／達志影像）



實習記者湯子暘／編譯

英國一名年輕女子威爾金森（Chloe Wilkinson）為了追查自己的生父，利用網路搜尋小時候家庭分離的資料，才意外發現令人崩潰的真相。根據《鏡報》的報導，她的生父馬克馬納斯（Gary MacManus）當年因涉嫌家暴、謀殺兩歲的她而入獄！

威爾金森在12歲那年按捺不住好奇心，偷偷用學校的電腦查詢過去家庭的資料，終於找到一份法院的公開文件，赫然發現文件中的罪犯便是生父馬克馬納斯，涉嫌強迫2歲的女兒吞食過量成人止痛藥。儘管受害者正是她自己，卻沒有任何的記憶。

她對養父母隱瞞著這一個祕密兩年，在14歲那年追查到生父馬克馬納斯所在地點，並要求與他面對面談及當年的真相，「我一直極力抗拒長大這件事，反而對我的過去非常好奇。」

威爾金森回憶，「我沒有和領養家庭建立多好的關係，反而在我印象中，我的生父母都是很偉大的人，只是犯下了大錯。但養母時被我問起時只說了，我的生母在16歲那年懷上了我，而生父則是很糟糕的壞人。」

▲當時12歲的威爾金森與領養家庭相處不好，同時也被背負著對自己過去不了解的迷茫。示意圖。（圖／達志影像）



領養家庭並不希望威爾金森知道這些過去，當年的真相對於一名14歲的少女而言或許太過沉重。然而威爾金森心中仍然為生父辯解，有可能只是年幼的她錯把止痛藥當成糖果，才吞下了16片止痛藥，「我當時確信養母在騙我，所以用了學校電腦調查這一切。」

根據美茲頓皇家法院（Maidstone Crown Court）的文件顯示，當時21歲的馬克馬納斯與妻子分手後，獲得了威爾金森的監護權，在2003年犯下謀殺自己女兒的重罪，還常常大力賞自己2歲大女兒巴掌。警方以藥盒上的指紋，將馬克馬納斯定罪5年監禁。

在與領養家庭關係破裂後，威爾金森在Facebook上成功找到生母。時隔17年的團聚那天始於擁抱與淚水，但她知道真相後並不是很諒解生母，畢竟了解馬克馬納斯的脾氣有多暴躁，卻仍然讓出了監護權。

威爾金森在14歲那年與生父終於見上一面，「我當時並不怎麼怕他，但也無意之後與他有所來往。但在短暫的談話中，他似乎是個正常且和善的人，並不像是會虐待孩子的人，這讓我感到驚訝。」

然而當她試圖從生父口中得知真相時，馬克馬納斯卻一概否認當年的罪行，還將過錯推到她頭上，「他否認有讓我吞藥片，表現的絲毫沒有懺悔之意。兩個小時的對談結束後，我感到更加地困惑且憤怒。當我人生中為此掙扎時，他卻繼續安穩過著他的人生。」

▲威爾金森現在已經擁有一個幸福美滿的家庭，逐漸走出悲慘過去的陰影。示意圖。（圖／達志影像）



威爾金森仍然沒有因此放棄，還寄了一封信給馬克馬納斯乞求真相，卻僅僅收到他寫著「相信妳想相信的東西」的回答。直到2017年12月的一天，威爾金森收到養母寄來的一封信，附著一張泛黃的照片，「當我打開信封時，眼淚便掉了下來。照片中是我鼻青臉腫的小臉，也是我一直需要的證明。」

現在的她已經活出了自己的人生，與31歲的建築商共築家庭，有了兩個可愛的孩子，但有時仍會為不記得的過去而掙扎，「我渴望一個充滿愛的家庭。我看著我的丈夫和孩子，看看一個真正的父親應該怎麼做的，心中是苦樂參半。我從生父那永遠得不到真相了，我曾給過他機會，但我現在不需要了。」