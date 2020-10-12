載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

▲MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者陳培鈞/綜合報導

日本前防衛大臣河野太郎（Taro Kono）為減少成本以及人力，曾考慮引進無人機，用來作為日本自衛隊F-2戰機退役後的下一代戰機。但日本先前退出陸基神盾系統（Aegis Ashore），導致防衛省內部意見混亂；加上沒有製造無人機的經驗，下一代戰機的替代方案仍在討論中。

據日本《共同社》報導，日本防衛省預估開發載人戰機，至少需要12兆日圓（約台幣3.2兆元）。美軍的無人機MQ-9收割者，約15億日元（約台幣4億元），僅F-22匿蹤戰機價格的的十分之一。相比之下，開發無人機不僅費用較低，也不需要飛行員和安全設備，可大幅壓低成本。

▲美軍MQ-9收割者偵察機。（圖／路透社）

河野太郎曾主張，和造價昂貴且會造成機組人員傷亡的載人機相比，便宜且相對安全的無人機是更合理的選擇。但防衛省認為，現今開發無人機的技術仍不成熟，過度進口國外無人機會導致國內國防產業弱化，更加依賴外國市場。

日本曾在2018年的《防衛計劃大綱》提到，透過開發人工智能等革新技術，達到無人化和省人化；但至今仍未有進展。目前，日本預計從2024年開始製造試驗機，計畫由日方主導並和英美在年底共同決定研究方向，希望在2035年F-2戰機退役前完成部署。

現今各國的無人機研發競爭十分激烈，中國在建國70週年的閱兵式，首次展示攻擊型隱形無人機攻擊-11；俄羅斯也成功試飛大型攻擊無人機S-70獵人；美國除了MQ-9收割者外，還和民間企業共同開發其他演示機，且已進行飛行試驗。