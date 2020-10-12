病人數每8天增加一倍！英國醫專家評估　可能二度封鎖國內

▲倫敦塔橋。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



實習記者劉佩婷／綜合報導

隨著英國新冠肺炎病例激增不斷，加護病房供不應求，情況已經相當不穩定，英國專家兼政府顧問霍比（Peter Horby）表示，英國有可能會進行第二次的全國大封鎖。

截至9月21日，據英國衛生與社會保障部公佈的消息，英國已經累計確診398,625例，累計死亡病例為41,788例。政府於9月17日宣布英格蘭東北部開始實施新的局域封鎖限制措施，包括晚上10點對酒吧和酒館實施宵禁，以及禁止大型聚會。同時，任何拒絕服從自我隔離命令的人都將面臨高達1萬英鎊的罰款。

霍比表示，疫情最嚴重的地區於英格蘭北部，醫院的病床也快要不夠讓人民醫治，住院人數和死亡人數均在上升。政府必須採取必要行動，加強防疫措施。

至於是否會實施為期六個月的全國性封鎖，英國首相強生還在與內部討論，但只要進行了全國性的封鎖，就等於經濟停擺，在第一波高峰疫情時，英國GDP（國內生產總值）環比暴跌20.4%，是G7國家中表現最差的一個，並創下了1955年有記錄以來的最大GDP環比跌幅紀錄。

研究指出，目前在英國各醫院，感染新冠病人數每8天增加一倍。英國新冠死亡病例已達4.2萬，是歐洲各國中最高的。