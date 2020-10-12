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英國確診破60萬！強生將祭新「三級防疫」措施　各地首長急跳腳

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

英國第二波新冠肺炎疫情再起，截至11日為止，境內新增1萬2872例確診，使全國感染人數突破60萬。首相強生在當地時間12日召開緊急會議，預計將會宣布新的三級封鎖措施，目前正在討論各區的限制級別。

強生（Boris Johnson）12日上午召開跨部會緊急「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting），預計會後將宣布英國將實施新的防疫限制，全國各區將分為「中度、高度、非常高度」三個警戒級別；在「非常高度」警戒級別下，夜店、酒吧健身房都將關閉，僅有提供「實質性飲食」的餐廳可繼續營業。

《天空新聞》指出，強生在會議結束後，將和財政大臣與首席醫療共同召開記者會說明，議會也將在本周就新的防疫限制進行投票表決。目前政府還在與各地區首長討論，各個地方的警戒層級該如何分配。

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國政府將祭出新的防疫限制措施。（圖／路透）

利物浦區長羅瑟勒姆（Steve Rotherham）就表示，政府祭出新限制的同時，也必須一起保護當地就業與經濟；曼徹斯特地方官員則警告，政府不該為了防疫而關閉酒吧與餐廳，「關閉這些商店會對就業、生計與商業活動造成破壞性影響，甚至提高非法集會發生的機率。」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國已進入自有紀錄以來最嚴重的經濟衰退，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）計畫擴大就業支持計畫，內容包含若雇主因限制而被迫關閉，員工將能獲得三分之二的工資，希望受影響的企業能在解除限制後迅速恢復。

根據英國政府數據顯示，該國11日通報新增1萬2872例確診、65人死亡；目前該國累計確診數達60萬3716例，共4萬2825人病逝。

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