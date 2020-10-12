採訪被剪入川普競選廣告　佛奇轟「斷章取義」：未支持任何人

▲美國防疫專家佛奇不滿自己的言論被截取後剪入川普的競選廣告中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

川普的競選團隊最近發佈了一則30秒的廣告，宣傳川普本人與病毒接觸的經歷，並引用了防疫專家佛奇的話，試圖讓人覺得他讚揚川普在防疫上的表現。佛奇在影片公佈後立即發表聲明稱，該廣告在未經同意的情況下，斷章取義地擷取他在數個月前的採訪。

據CNN報導，廣告的旁白提到，「川普總統正從新冠病毒中恢復，美國也一樣，我們將一同奮起迎接挑戰，不惜一切代價、以創紀錄的時間為人們提供救命的藥物，以保護國家的年長者。」廣告接著切換到美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID)所長佛奇（Anthony Fauci）的採訪，「我無法想像任何人能做得更多。」

這位美國著名的傳染病專家告訴CNN，他並未同意出現在川普競選團隊的競選廣告中，而且他的話被斷章取義地截取了部分內容。他在聲明中指出，他從未在近50年的公共服務生涯中公開對任何政治候選人表示支持。川普的競選廣告是在未經許可的情況下，擅自截取他數個月前在採訪中讚賞白宮新冠病毒工作小組的言論，做出了這個斷章取義的廣告，誤導人們以為他為總統的防疫政策背書。

▲川普與佛奇在防疫政策上多有衝突，如今卻將佛奇的談話剪入競選廣告中。（圖／路透）

佛奇在廣告中的言論實際上是來自與福斯新聞3月份的一次採訪。佛奇在該採訪中讚揚了白宮新冠病毒工作小組24小時應對疫情的努力，其中包括了多次的會議與深夜電話。他當時的原話是，「從一開始，在我們意識到（我們面對的）是什麼時，我就全心全意地投入到這上面，幾乎每天都在白宮和工作小組一起奮鬥。每一天都是如此。所以，我無法想像任何人能做得更多。」

針對佛奇稱廣告斷章取義的說法，川普的競選公關主任莫塔（Tim Murtaugh）表示，「這段視頻來自一次全國播放的電視採訪，他在採訪中稱讚了川普政府的努力。這確實是出自佛奇口中的話。」他也強調，他們不會撤下該競選廣告。

英國《衛報》指出，在病毒大流行期間，佛奇一直是一個中立而富有權威的專家，他拒絕批評政府的做法，並進行了數十次的採訪，向美國人提供他對疫情的建議。不過，川普在今年8月任用了非專業的阿特拉斯（Dr. Scott Atlas），取代佛奇成為新任防疫顧問。